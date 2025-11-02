La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para cualquier situación estresante

Cada vez más mujeres en Estados Unidos recurren al propranolol, un medicamento betabloqueante aprobado hace décadas para tratar problemas cardíacos, como una herramienta rápida frente a la ansiedad en situaciones puntuales: desde hablar en público hasta enfrentar una primera cita o incluso el día de la boda.

Según datos de la firma de investigación IQVIA, las recetas de esta pastilla han aumentado un 28% desde 2020, lo que lo convierte en el fármaco de mayor crecimiento dentro de su categoría.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) nunca lo autorizó para tratar la ansiedad, su uso “off label” se ha popularizado, impulsado por redes sociales, celebridades y la telesalud , de acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal.

Propranolol para los nervios

Durante décadas, músicos y actores han utilizado betabloqueantes para controlar los nervios antes de presentarse frente a una audiencia.

El actor Robert Downey Jr., por ejemplo, bromeó en los Globos de Oro de 2024 sobre haber tomado uno antes de su discurso. Hoy, sin embargo, la tendencia se ha extendido mucho más allá del mundo artístico.

Casos como el de Erica Fisher, asistente médica de Massachusetts, muestran el alcance de esta moda. Antes de su matrimonio, se preguntaba si debía tomar propranolol para manejar el estrés de la ceremonia.

En TikTok, lanzó la misma pregunta a otras novias: ¿vale la pena recurrir a la pastilla para evitar los nervios?

La actriz Rachel Sennott lo convirtió en una especie de lema en la alfombra roja de los Oscar de este año, al aconsejar abiertamente: “Toma ese betabloqueante, chica”.

El mensaje se viralizó en línea y se instaló como parte de un discurso más amplio sobre el bienestar emocional.

Recetas accesibles

La telesalud también ha jugado un rol clave. Plataformas estadounidenses como Kick Health o Hims & Hers ofrecen consultas rápidas y envíos a domicilio tras un cuestionario médico básico.

Varias entrevistadas por el WSJ describieron procesos simples y sin demasiadas barreras para obtener el medicamento.

“Era facilísimo conseguir una receta”, dijo una de ellas. “Podías manipular los datos de la presión arterial si querías” .

Este punto preocupa a algunos especialistas, quienes señalan que, al no haber un examen físico en persona, se corre el riesgo de pasar por alto condiciones que podrían complicar el consumo del fármaco.

¿Qué lo diferencia de otros ansiolíticos?

El propranolol actúa reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que mitiga los síntomas físicos de la ansiedad, como temblores o palpitaciones.

Según el psiquiatra Nassir Ghaemi, de la Universidad de Tufts, su efecto en el cerebro también contribuye a esa sensación de calma.

A diferencia de las benzodiazepinas –como el Xanax o el Valium–, se considera no adictivo y de acción más suave .

Sin embargo, no está exento de riesgos: puede provocar desmayos si la presión arterial baja demasiado y agravar condiciones como el asma o la diabetes.

En el Reino Unido, donde está aprobado para la ansiedad, las autoridades sanitarias han alertado sobre posibles sobredosis y pidieron limitar la cantidad recetada.