OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

El fármaco cada vez se ha hecho más popular y impulsado por redes sociales, telesalud y figuras de Hollywood.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para cualquier situación estresante

Cada vez más mujeres en Estados Unidos recurren al propranolol, un medicamento betabloqueante aprobado hace décadas para tratar problemas cardíacos, como una herramienta rápida frente a la ansiedad en situaciones puntuales: desde hablar en público hasta enfrentar una primera cita o incluso el día de la boda.

Según datos de la firma de investigación IQVIA, las recetas de esta pastilla han aumentado un 28% desde 2020, lo que lo convierte en el fármaco de mayor crecimiento dentro de su categoría.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) nunca lo autorizó para tratar la ansiedad, su uso “off label” se ha popularizado, impulsado por redes sociales, celebridades y la telesalud, de acuerdo con un reportaje de The Wall Street Journal.

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para cualquier situación estresante

Propranolol para los nervios

Durante décadas, músicos y actores han utilizado betabloqueantes para controlar los nervios antes de presentarse frente a una audiencia.

El actor Robert Downey Jr., por ejemplo, bromeó en los Globos de Oro de 2024 sobre haber tomado uno antes de su discurso. Hoy, sin embargo, la tendencia se ha extendido mucho más allá del mundo artístico.

Casos como el de Erica Fisher, asistente médica de Massachusetts, muestran el alcance de esta moda. Antes de su matrimonio, se preguntaba si debía tomar propranolol para manejar el estrés de la ceremonia.

En TikTok, lanzó la misma pregunta a otras novias: ¿vale la pena recurrir a la pastilla para evitar los nervios?

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para cualquier situación estresante

La actriz Rachel Sennott lo convirtió en una especie de lema en la alfombra roja de los Oscar de este año, al aconsejar abiertamente: “Toma ese betabloqueante, chica”.

El mensaje se viralizó en línea y se instaló como parte de un discurso más amplio sobre el bienestar emocional.

Recetas accesibles

La telesalud también ha jugado un rol clave. Plataformas estadounidenses como Kick Health o Hims & Hers ofrecen consultas rápidas y envíos a domicilio tras un cuestionario médico básico.

Varias entrevistadas por el WSJ describieron procesos simples y sin demasiadas barreras para obtener el medicamento.

“Era facilísimo conseguir una receta”, dijo una de ellas. “Podías manipular los datos de la presión arterial si querías”.

Este punto preocupa a algunos especialistas, quienes señalan que, al no haber un examen físico en persona, se corre el riesgo de pasar por alto condiciones que podrían complicar el consumo del fármaco.

¿Qué lo diferencia de otros ansiolíticos?

El propranolol actúa reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que mitiga los síntomas físicos de la ansiedad, como temblores o palpitaciones.

Según el psiquiatra Nassir Ghaemi, de la Universidad de Tufts, su efecto en el cerebro también contribuye a esa sensación de calma.

A diferencia de las benzodiazepinas –como el Xanax o el Valium–, se considera no adictivo y de acción más suave.

Sin embargo, no está exento de riesgos: puede provocar desmayos si la presión arterial baja demasiado y agravar condiciones como el asma o la diabetes.

En el Reino Unido, donde está aprobado para la ansiedad, las autoridades sanitarias han alertado sobre posibles sobredosis y pidieron limitar la cantidad recetada.

Lee también:

Más sobre:PastillaMujerFármacoEstrésMedicinaBienestarVida sanaSaludpropranololBetabloqueante

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a adolescente por muerte de mujer en Puerto Varas: víctima tenía un proyectil balístico en la cabeza

Agrupaciones ambientalistas pedirán en la COP30 financiamiento público para luchar contra el cambio climático

Detienen en Antofagasta a persona que mantenía en su domicilio a un mono capuchino

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Correos electrónicos revelan que el príncipe Andrés esperaba reunirse con Jeffrey Epstein tras su liberación de prisión

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

3.
SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

4.
“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

5.
Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Rusia condena el uso excesivo de la fuerza militar estadounidense en el Caribe y respalda a Venezuela

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Detienen a adolescente por muerte de mujer en Puerto Varas: víctima tenía un proyectil balístico en la cabeza
Chile

Detienen a adolescente por muerte de mujer en Puerto Varas: víctima tenía un proyectil balístico en la cabeza

Detienen en Antofagasta a persona que mantenía en su domicilio a un mono capuchino

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín
Negocios

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La difícil tarea de contener el alza del empleo municipal

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

La rabia de Matías Almeyda tras la caída del Sevilla de Alexis ante el Atlético de Madrid
El Deportivo

La rabia de Matías Almeyda tras la caída del Sevilla de Alexis ante el Atlético de Madrid

Felipe Loyola está de vuelta: anota por segundo partido seguido en triunfo de Independiente

Propuestas presidenciales: la hoja de ruta de los candidatos para el deporte en Chile

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Agrupaciones ambientalistas pedirán en la COP30 financiamiento público para luchar contra el cambio climático
Mundo

Agrupaciones ambientalistas pedirán en la COP30 financiamiento público para luchar contra el cambio climático

Correos electrónicos revelan que el príncipe Andrés esperaba reunirse con Jeffrey Epstein tras su liberación de prisión

Al menos nueve heridos graves tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Reino Unido

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”