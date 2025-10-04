SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Las recomendaciones han cambiado con los años y hoy la ciencia entrega nuevas pistas sobre qué tipo de leche conviene más.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Durante muchos años se recomendó preferir lácteos bajos en grasa por el riesgo de la grasa saturada en la leche entera. Sin embargo, estudios recientes cuestionan esa idea y muestran que el debate sigue abierto.

En una columna publicada en The Washington Post, Walter Willett, médico y profesor de epidemiología y nutrición en la Universidad de Harvard, analiza la evidencia y plantea que la respuesta no es tan sencilla como elegir entre leche entera o descremada.

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Es saludable la leche entera?

La advertencia contra la leche entera surgió en los años 60, cuando estudios internacionales mostraron una correlación entre un alto consumo de grasas saturadas y mayores tasas de ataques cardíacos.

Investigaciones posteriores confirmaron que estas grasas elevaban los niveles de colesterol total y LDL (“malo”), lo que llevó a sustituir la grasa láctea por carbohidratos refinados o azúcares en muchos productos “light”. El problema es que esas alternativas tampoco resultaron saludables.

En los últimos años, grandes estudios de cohorte que han seguido a cientos de miles de personas durante décadas encontraron que el consumo de lácteos –ya sea enteros o bajos en grasa– es “neutral” respecto al riesgo cardiovascular.

Esto significa que, en promedio, no aumenta ni reduce de forma significativa las probabilidades de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Pero este “neutral” requiere matices. En esos estudios, los lácteos se comparaban con una mezcla de alimentos frecuentes en la dieta estadounidense, como bebidas azucaradas, carnes procesadas, cereales refinados, ninguno de ellos especialmente saludable.

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor Foto: Michael Blann / Digital Vision / Thinkstock.

Por lo tanto, la ausencia de un mayor riesgo no equivale a que los lácteos sean protectores frente a enfermedades.

Un análisis de más de 200.000 adultos estadounidenses reveló que consumir más leche entera se asociaba con un aumento en la mortalidad cardiovascular y total.

En cambio, reemplazar lácteos por fuentes vegetales de proteína –como frutos secos, legumbres o soja– reducía el riesgo. Y sustituirlos por carne roja lo aumentaba.

¿Qué opción conviene más?

Según Willett, la clave está en pensar la alimentación como un sistema de reemplazos. Elegir entre leche entera o descremada importa menos que considerar qué alimentos ocupan el lugar de las calorías que se dejan fuera.

Así, reemplazar grasa láctea con grasas insaturadas de origen vegetal –aceite de oliva, canola o soja– ofrece beneficios claros.

Otra recomendación es privilegiar los lácteos fermentados, como el yogur o algunos quesos, que han mostrado efectos más favorables en distintos estudios.

En cualquier caso, la cantidad es determinante: una sola porción diaria de lácteos enteros probablemente tenga un efecto mínimo en la salud cardiovascular.

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Más allá del vaso de leche

La leche entera contiene alrededor de 3,25% de grasa, la leche baja en grasa entre 1% y 2% y la descremada apenas 0,5%.

Todas, sin embargo, aportan los mismos nutrientes esenciales: proteínas, calcio, vitaminas y minerales. La diferencia está en el aporte calórico y en la calidad de la grasa.

Por eso, más que quedarse en la disyuntiva clásica entre entera o descremada, la ciencia sugiere mirar la dieta en su conjunto.

Incluir más fuentes de proteína vegetal y grasas saludables parece ser un camino más prometedor que aumentar el consumo de lácteos de cualquier tipo.

Y para quienes buscan una alternativa directa a la leche de vaca, la soya –ligeramente azucarada– aparece como una de las opciones con mejor respaldo científico.

Lee también:

Más sobre:LecheNutriciónAlimentosVida sanaLeche enteraLeche descremadaConsejosRecomendacionesBienestarSalud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

Proveedores de la salud alertan que deuda del Estado supera los 450 millones de dólares

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Lo más leído

1.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

4.
“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

“Hace 6 semanas estaba contento con Matthei, no descarto que vuelva a cambiar”: Alessandri y descuelgue de gobernador en favor de Kast

5.
Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Una clasificación insólita: las tarjetas meten a la Roja en octavos del Mundial Sub 20 pese a caer con Egipto

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga en TV y streaming

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras
Chile

Un detenido por robo en la autopista General Velásquez en Lo Espejo: sujetos instalaron una barricada con piedras

Dónde y a qué hora ver a España vs. Brasil por el Mundial Sub 20

A partir del 6 de octubre: La Florida desalojará a 194 familias del Campamento Dignidad

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”
Negocios

AFP Cuprum: “La licitación de stock se debería aplazar para no afectar la implementación de los fondos generacionales”

Ramón Achurra, fruticultor: “Ojalá que esta temporada de la cereza no tengamos el desastre del año pasado”

La minería privada sube un 50% su tributación este año: cuánto aportan las empresas top 10

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025
Tendencias

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Cuál es la “mejor característica nueva” que puede hacer ChatGPT por ti, según un experto en tecnología

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La prensa internacional reacciona a la insólita clasificación de la Roja: “Quebraron en llanto, pero...”

La Roja se defiende tras caer con Egipto: “Obvio que juega bien Chile; date cuenta de cómo sometemos al rival”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Sara Mesa a Vincenzo Todisco

Con la influencia de su madre y de Borges: llega un libro guía sobre la literatura de César Aira

El Gran Gatsby: 100 años de la brillante tragedia americana

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí
Mundo

Aumentan a 67 mil los fallecidos en Gaza por ofensiva israelí

Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia revisará sentencia de cárcel contra expresidenta Jeanine Áñez

Pese a plan de paz: registran nuevos ataques y alrededor de 20 muertos en Franja de Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más