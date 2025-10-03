SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

En entrevista con The New York Times, Charlotte Chopin compartió los hábitos y actitudes que le han permitido mantenerse activa, independiente y saludable más allá del siglo de vida.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Envejecer con vitalidad parece un desafío imposible, pero para Charlotte Chopin –instructora de yoga francesa que acaba de cumplir 102 años– se trata más de constancia y gratitud que de fórmulas secretas.

Desde 1982, Chopin enseña yoga en Léré, un pueblo francés de la región del Loira, donde ha construido una rutina que combina movimiento, disciplina y vida social.

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Su historia llamó la atención internacional en 2022, cuando se presentó en el programa de talentos La France a un incroyable talent.

Con 99 años, ejecutó una docena de posturas con sorprendente precisión y se convirtió en una sensación mediática.

Poco después, el primer ministro indio Narendra Modi la destacó como embajadora del yoga, lo que reforzó su rol como referente del bienestar en la vejez.

En conversación con The New York Times, Chopin compartió algunos de los pilares que considera fundamentales para llegar a una edad avanzada con buena salud:

  • Mantenerse en movimiento: aunque redujo la intensidad de su práctica, Chopin aún imparte tres clases semanales de yoga.

Conserva la agilidad suficiente para inclinarse, corregir posturas y demostrar ejercicios básicos, aunque ya dejó de lado movimientos extremos como “el pino”.

Para ella, la clave está en la regularidad: “Siempre doy mis clases de la misma manera. Las posturas son las posturas”, comentó.

  • Rutinas simples y placenteras: su día comienza con un desayuno que no ha cambiado en décadas: café, tostadas con mantequilla y miel o mermelada.

A veces, incluso disfruta una cucharada de mermelada sola. Esa constancia, dice, le ayuda a comenzar la jornada con energía.

  • Serenidad y gratitud: lejos de buscar reconocimiento, Chopin atribuye su longevidad a la suerte y al hecho de haber encontrado una actividad que le apasiona.

“El yoga me da serenidad”, aseguró. Y añadió: “Tengo una actividad que me gusta”.

  • Apoyo social: sus alumnos –que van desde amas de casa hasta obreros y jubilados– forman parte esencial de su vida.

“Lo que más me sostiene es el apoyo social que me brindan”, señaló. Investigaciones recientes confirman esta idea: quienes mantienen vínculos sociales sólidos suelen envejecer mejor.

  • Resiliencia ante la adversidad: a los 100 años, Chopin se desmayó al volante, sufrió un accidente y se fracturó el esternón.

Tres meses más tarde estaba de regreso en el estudio enseñando. Ese episodio, lejos de detenerla, reforzó su vínculo con el yoga.

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Hoy, Chopin sigue viviendo en la casa familiar del siglo XIX junto a recuerdos de toda una vida y rodeada de fotografías, objetos de yoga y frases sobre la felicidad.

Aunque admite que ya no tiene la misma energía de antes, mantiene el entusiasmo y el contacto permanente con sus estudiantes.

Lee también:

Más sobre:YogaSaludVejezAdultos mayoresBienestarFranciaRecomendacionesEnvejecer

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Once centros de estudios entregan documento a candidatos presidenciales con 30 propuestas sobre probidad y transparencia

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

Lo más leído

1.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

2.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center
Chile

Bomberos realiza labores por incendio en un local del mall Costanera Center

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Once centros de estudios entregan documento a candidatos presidenciales con 30 propuestas sobre probidad y transparencia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar
Negocios

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Presupuesto 2026: gobierno recorta montos en la CMF y Super de Salud, mientras regulador de Pensiones y Suseso anotan alzas

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo
Tendencias

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

Cuál es el secreto de una instructora de yoga de 102 años para envejecer bien

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV
El Deportivo

Mauricio Cataldo, autor del icónico gol de rabona a Johnny Herrera, sufre un ACV

Las fallas defensivas mandaron en Talca: Nigeria derrota a Arabia Saudita con agónico penal y revive en el Mundial Sub 20

Por el Brasileirao: revisa el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile
Cultura y entretención

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

El programa El Mejor Maestro de Chile revela a sus 16 participantes

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones
Mundo

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

Gobierno de EE.UU. pide a universidades que protejan las “ideas conservadoras” a cambio de mantener fondos federales

Entre Bruselas y Berlín: el canciller Merz entra en conflicto con Von der Leyen por la toma de decisiones en la UE

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta