Easykid da el salto: anuncia show en el estadio Bicentenario de La Florida

Luego de años construyendo una conexión única con su público, Easykid anuncia el concierto más importante de su carrera: un esperado show en el Estadio Bicentenario La Florida el próximo sábado 14 de noviembre de 2026.

Este concierto marca un nuevo hito en el ascenso del artista chileno, consolidando una trayectoria que lo ha llevado desde escenarios íntimos hasta algunos de los festivales y escenarios más importantes dentro y fuera de Chile. Tras agotar entradas en múltiples ocasiones y reunir a miles de personas en sus últimos Movistar Arena, Easykid da un paso decisivo hacia una nueva etapa artística y conceptual.

El show llega impulsado por el universo de “Soy Un Fatalista”, una narrativa que el artista ha comenzado a revelar a través de sus redes sociales y que adelanta una nueva era creativa, emocional y musical. El Estadio Bicentenario será el espacio donde todo ese imaginario cobrará vida por primera vez a gran escala.

Más que un concierto, esta fecha representa un encuentro histórico entre Easykid y “El Culto”, la comunidad que ha acompañado su crecimiento desde el inicio y que hoy se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia.

“En este concierto van a poder ver el resultado de este nuevo proyecto “soy un fatalista” donde el objetivo será liberar todo lo que hemos estado guardando dentro. Todo lo que iré mostrando en estos meses previos va a terminar explotando esa noche en el estadio, y sé que mucha gente va a querer ser parte de eso”, comenta Easykid sobre este esperado anuncio.

El sábado 14 de noviembre no será solamente un show: será el comienzo de una nueva etapa.

El show de EASYKID, producido por DG Medios y Multimusica, tendrá una preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o pagando con tarjetas Santander desde el lunes 1 de junio a las 11am y la venta general comenzará el martes 2 de junio a las 11am. Ambas modalidades en Ticketmaster.cl