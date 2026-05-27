Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

Un despertar algo lluvioso tendrán distintas comunas de la zona central este miércoles 27. Y es que las nubes que acompañan la vaguada costera provocarán lloviznas en algunos sectores de las regiones de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins .

La Región Metropolitana quedará fuera de este pequeño evento de precipitaciones débiles, aunque la nubosidad acompañará a toda la región durante gran parte del día. Las temperaturas también descenderán hasta 10 grados menos, respecto a los 27 °C que se sintieron el pasado martes 26.

Esto es lo que dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este martes otoñal y “semi-lluvioso” en la zona central.

Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo Tendencias / La Tercera

Pronóstico: en qué sectores de la zona central habrá lluvia hoy

La llovizna y neblina son protagonistas durante la madrugada de este martes 27. Se trata de un episodio breve que no se extenderá por toda la mañana, pero dejará un ambiente otoñal y más frío .

En la Región de Coquimbo, los sectores afectados serían:

La Serena/Coquimbo.

Ovalle (solo neblina).

Illapel (solo neblina).

Los Vilos.

La mayor cantidad de sectores afectados con llovizna débil estarán en la Región de Valparaíso:

La Ligua (solo neblina).

Papudo/Zapallar.

La Calera/Quillota (solo neblina).

Viña del Mar.

Valparaíso.

Villa Alemana/Quilpué (solo neblina).

Casa Blanca (solo neblina).

Algarrobo.

San Antonio/Cartagena.

San Antonio interior.

Y en la Región de O’Higgins, los siguientes sectores también presentarán llovizna débil en la madrugada:

Pichilemu.

Rancagua (solo neblina).

Rengo (solo neblina).

San Fernando (solo neblina).

Santa Cruz.

En la Región del Maule, la llovizna podría extenderse un poco más, hasta el término de la mañana en algunas zonas .