Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo
Lloviznas y neblina protagonizarán la madrugada de este miércoles 27 en varias comunas de la zona central. Revisa el pronóstico y las regiones afectadas.
Un despertar algo lluvioso tendrán distintas comunas de la zona central este miércoles 27. Y es que las nubes que acompañan la vaguada costera provocarán lloviznas en algunos sectores de las regiones de Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins.
La Región Metropolitana quedará fuera de este pequeño evento de precipitaciones débiles, aunque la nubosidad acompañará a toda la región durante gran parte del día. Las temperaturas también descenderán hasta 10 grados menos, respecto a los 27 °C que se sintieron el pasado martes 26.
Esto es lo que dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este martes otoñal y “semi-lluvioso” en la zona central.
Pronóstico: en qué sectores de la zona central habrá lluvia hoy
La llovizna y neblina son protagonistas durante la madrugada de este martes 27. Se trata de un episodio breve que no se extenderá por toda la mañana, pero dejará un ambiente otoñal y más frío.
En la Región de Coquimbo, los sectores afectados serían:
- La Serena/Coquimbo.
- Ovalle (solo neblina).
- Illapel (solo neblina).
- Los Vilos.
La mayor cantidad de sectores afectados con llovizna débil estarán en la Región de Valparaíso:
- La Ligua (solo neblina).
- Papudo/Zapallar.
- La Calera/Quillota (solo neblina).
- Viña del Mar.
- Valparaíso.
- Villa Alemana/Quilpué (solo neblina).
- Casa Blanca (solo neblina).
- Algarrobo.
- San Antonio/Cartagena.
- San Antonio interior.
Y en la Región de O’Higgins, los siguientes sectores también presentarán llovizna débil en la madrugada:
- Pichilemu.
- Rancagua (solo neblina).
- Rengo (solo neblina).
- San Fernando (solo neblina).
- Santa Cruz.
En la Región del Maule, la llovizna podría extenderse un poco más, hasta el término de la mañana en algunas zonas.
- Curicó (solo neblina).
- Molina (solo neblina).
- Constitución.
- Talca (solo neblina).
- Cauquenes.
- Parral (solo neblina).
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