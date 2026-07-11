Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

Al menos en este lado del mundo, la pauta de la cosecha cinematográfica del primer semestre la suelen marcar las películas nominadas a los Oscar que debutan en salas locales entre enero y marzo. Y este año, entre los lanzamientos de Hamnet, Marty Supremo, El agente secreto, Sirāt y otras tantas, hubo bastante para ver y discutir.

En una temporada normal, omitir ese grupo de títulos dejaría un paisaje más bien pobre. Sin embargo, este 2026 las cosas han sido algo distintas, sobre todo gracias a la buena salud de la que disfrutan el cine de terror y el documental. Por eso, aquí –en una decisión arbitraria, como las que siempre sostienen el ejercicio de elaborar una lista– prescindimos de las cintas que postularon a los últimos Premios de la Academia. El objetivo no es otro que darles un espacio apropiado a los títulos que sí pertenecen a este año y, además, realzar producciones más modestas –lejos de los focos de la industria norteamericana– que recién encontraron un espacio en la grilla de este año.

Más discutible, si se quiere, es que no están dos pesos pesados que a estas alturas de sus carreras ya no tienen nada que demostrar. Sin ser una decepción, los nuevos trabajos de Steven Spielberg (El día de la revelación) y Pedro Almodóvar (Amarga Navidad) consiguieron resultados más bien mixtos y agregaron poco a la estatura de sus autores. Tampoco está la muy comentada El drama, la película con Zendaya y Robert Pattinson, que si bien partía de una premisa atractiva, terminó siendo una experiencia más bien frustrante.

¿Qué queda entonces para analizar? El debut de jóvenes talentos, los nuevos esfuerzos de (otros) veteranos y algunos aciertos de la dimensión más industrial de Hollywood. Estos son diez largometrajes de 2026 a los que vale la pena ponerle ojo (y dónde verlos).

Linda McCartney

*Paul McCartney: Hombre a la Fuga (2025)

¿Qué hace un músico de 27 años después de la separación de la banda que paralizó el planeta? Primero, duda seriamente sobre su capacidad para volver a componer una canción sin su mejor socio creativo, pero luego no le queda más que intentar rearmarse y seguir adelante. El documental de Morgan Neville (el mismo de A 20 pasos de la fama) narra sus días en su granja en un rincón remoto de Escocia y sus experiencias con Wings. El mayor acierto reside en que le dedica tanto énfasis a su relación con Linda Eastman –de quien escuchamos su voz– como a su vínculo con John Lennon, con quien nunca se distanció del todo, a pesar de los conocidos desencuentros. Estrenado durante el verano en el streaming, merece una oportunidad. Disponible en Prime Video.

*Backrooms (2026)

Inspirado en su propia web serie del mismo nombre –y en una inquietante imagen que se hizo viral en 2019–, el joven Kane Parsons se sumerge en la mente del frustrado vendedor de una tienda de muebles (Chiwetel Ejiofor) y, de paso, en la de su terapeuta (Renate Reinsve). Ambos ingresan a un lugar que podría lucir como un sector abandonado de la tienda, donde los productos están apilados de forma desconcertante y no hay rastros de otras personas. Con pocos personajes y elementos, Parsons –quien acaba de celebrar 21 años– atina al apostar por el terror psicológico y abrazar la mesura antes que el exceso. Su caso y el de Curry Barker, el director de Obsesión, mantienen a Hollywood en un estado de asombro y expectación: las nuevas voces pueden estar gestándose en internet y la lucha contra el tiempo reside en hallar primero a las siguientes. Disponible en cines (este 23 de julio llegará a salas una versión con 15 minutos extras).

*La Única Opción (2025)

Park Chan-wook (Oldboy) tomó una novela criminal ya llevada al cine por Costa-Gavras, la ambientó en Corea del Sur y montó una sátira social con colmillos afilados. Su protagonista es Man-su (Lee Byung-hun), un experimentado trabajador de una fábrica de papel que es despedido después de que la compañía cambia de dueños. Cuando la búsqueda de un nuevo empleo fracasa y las humillaciones se acumulan, monta un plan desesperado: localizar a todos los postulantes a una oferta laboral de su interés y eliminarlos uno por uno. Lo que viene no sólo es perversamente divertido, sino que una exhibición de la paleta de recursos estilísticos y narrativos del maestro surcoreano que en los últimos años también ha triunfado con The handmaiden (2016) y La decisión de partir (2022). Disponible en Mubi.

*Nuestra Tierra (2025)

En su primer largometraje desde Zama (2017), y en el primer documental de toda su trayectoria, la cineasta argentina Lucrecia Martel se enfoca en las ramificaciones de la muerte de Javier Chocobar, un comunero indígena chuschagasta asesinado en 2009 en el marco de una disputa territorial. Al contrario de lo que suele ocurrir en el género true crime –tan manoseado en la era del streaming–, no se limita a recorrer los vericuetos del proceso judicial, sino que se aboca a perseguir respuestas que trascienden el homicidio. Incisiva en su revisión del pasado de Argentina, se pregunta sobre la construcción de identidad de la nación y la exclusión de los pueblos originarios en el mito fundacional, confrontando la idea de una cultura que se percibe a sí misma blanca y descendiente de europeos. Disponible en Netflix.

*Exterminio: El Templo de Huesos (2026)

Pese a que no conquistó el éxito comercial de Backrooms y Obsesión (más bien, todo lo contrario), el filme de Nia DaCosta trascenderá por su destreza para conseguir algo relativamente difícil: mantener la ferocidad de la saga de zombies a la que pertenece, al tiempo que le imprime una introspección que el cine de género rara vez maneja con tanto criterio. Secuela directa de Exterminio: La evolución (2025), retoma al joven Spike (Alfie Williams) y profundiza en dos figuras que representan formas antagónicas de sobrevivir al fin del mundo, el doctor Ian Kelson (Ralph Fiennes) y el autodenominado Sir Lord Jimmy Crystal (Jack O’Connell). Esa escena que involucra a Fiennes y The number of the beast ya tiene un lugar garantizado en los recuentos de fin de año. Disponible en HBO Max.

*La Misteriosa Mirada del Flamenco (2025)

Exhibida con éxito en festivales internacionales durante 2025, llegó a las salas nacionales en marzo pasado y generó una entusiasta recepción del público (no hay otro título chileno que haya reunido más espectadores en la pantalla grande durante este 2026). La ópera prima de Diego Céspedes relata con afecto –pero sin edulcoramientos– la historia de una familia de travestis en un pueblo nortino a inicios de los 80. A través de los ojos de Lidia (Tamara Cortés), la niña de 11 años criada en la cantina de la historia, vemos el acoso que sufren a manos de los mineros locales, hombres mayores y jóvenes que están seguros de que son responsables de la enfermedad que los está matando. Con influencias que van desde el western hasta el cine de Pedro Almodóvar, es una gran carta de presentación de un joven director con tacto y hambre. Disponible en Mubi.

Pixar

*Toy Story 5 (2026)

Si bien Pixar no atraviesa su mejor época, hay que celebrar que sus dos estrenos de 2026 (Toy story 5 y la divertida Hoppers: Operación castor) son un buen indicio de que puede estar encontrando el equilibrio necesario para conservar su impronta mientras sigue produciendo secuelas de sus mayores éxitos y desarrolla nuevas historias originales. Con Jesse como protagonista, la quinta entrega de Toy story usa el traumático pasado de la vaquera y la permanente preocupación que siente por Bonnie para pulsar teclas que hasta ahora la saga no había tocado. Si hacemos las paces con que la franquicia de los juguetes nunca volverá a alcanzar las cotas de emoción de las tres primeras, se erige como una secuela más que disfrutable, además de muy superior a la cuarta parte. Disponible en cines.

*EPiC: Elvis Presley in Concert (2026)

Baz Luhrmann, el mismo que en 2022 fscturó una maximalista película en torno a la vida de Elvis, es el responsable de este documental que usa material nunca antes visto del Rey del Rock y lo exhibe en toda su dimensión. A partir de 59 horas de registros almacenados en las bodegas de Warner Bros. –con imagen y sonido restaurados–, la cinta de 96 minutos se concentra en la recordada residencia que protagonizó en Las Vegas entre 1969 y 1976. El largometraje –narrado por el propio Presley– propone que era un vendaval en vivo y un tipo encantador y riguroso fuera del escenario. No sólo es un gran “concert film”, sino que un más que competente retrato de un hombre que redefinió la música y todo a su alrededor. Disponible en Apple TV y Prime Video (para compra y arriendo digital).

Jonathan Olley

*Proyecto Fin del Mundo (2026)

El largometraje más reciente de Phil Lord y Christopher Miller (La gran aventura Lego) gustó a los fanáticos de la novela de Andy Weir, a los críticos y al público general. Fuera de su ambiciosa producción, de su impecable trabajo de efectos especiales o de su narrativa separada en dos líneas de tiempo, es un filme relativamente simple: sigue la amistad entre un hombre que se encuentra a solas en el espacio (interpretado por Ryan Gosling) y una criatura a la que llama Rocky y que pierde la timidez progresivamente. Puede que le sobren minutos, pero derrocha encanto y la capacidad de asombro que a Hollywood no le sobra en estos tiempos. Disponible en Prime Video.

*My Father’s Shadow (2025)

El papá del cineasta británico-nigeriano Akinola Davies Jr. falleció cuando tenía 20 meses de vida, por lo que técnicamente no lo conoció. Esta contenida película, que ganó el Bafta a inicios de año, se inspira en esa figura construida a partir de registros y el relato de otros miembros de su familia. Ambientada en Nigeria a lo largo de un solo día de 1993, comienza con el reencuentro de dos hermanos con su padre, Folarin (Sope Dirisu), y los sigue mientras completan diferentes diligencias. De fondo, con una creciente relevancia, se desarrolla la primera elección presidencial en una década en el país. Disponible en Mubi.