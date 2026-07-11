SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La Casa en la Pradera: el filtro de la nostalgia

    La pequeña casa en la pradera 2.0 (Netflix) viene a recordarnos que, incluso detrás de los recuerdos más cálidos, también hay polvo, injusticias y cicatrices. Y que siempre estuvieron ahí, aunque nos hayamos encandilado con el atardecer.

    Paula FrederickPor 
    Paula Frederick
    La Casa en la Pradera: el filtro de la nostalgia

    Dígaselo con Village. A quien conoce esta frase, vaya esta columna. Con música de fondo y todo. Esa sensación que mezcla tristeza y calidez, con la certeza de que el tiempo no se recobra y que el cliché “todo pasado fue mejor”, no necesariamente se refiere a algo más feliz, pero sí más especial. Lo cierto es que la nostalgia es ingrata. Incluso, puede ser peligrosa. Lima las astillas, suaviza las superficies y filtra los tragos amargos, con el riesgo de que los recuerdos se estampen para siempre en una esquela de Sarah Kay.

    Ahí se instala la televisión de los 70 y 80, con su imagen porosa, sonido desfasado y ese hallazgo feliz de sintonizar la serie justo cuando comienza, dando vuelta la perilla gastada de la TV familiar. Sobre todo, si era el inicio de La casa en la pradera, con Melissa Gilbert y compañía rodando por los pastos floridos de una indómita Kansas. Sus 204 episodios, emitidos desde 1974 hasta 1983 y basados en las novelas autobiográficas de la propia Laura Ingalls, instalaron la imagen definitiva de la serie familiar: una mezcla entre western inocente y drama social, bajo la bonachona mirada de Michael Landon, padre ejemplar y héroe de frontera, quien luego perpetuó su propio mito en la inolvidable Camino al cielo.

    Pero detrás de una dimensión cándida, siempre hay otra historia. La nueva adaptación de Netflix, recoge la nostalgia y también esa segunda capa. Los nuevos Ingalls siguen buscando prosperidad en el Kansas de fines del siglo XIX, pero ahora el viaje de Charles (Luke Bracey) y Caroline (Crotsby Fitzgerald) tiene otro peso: ella extraña su antigua vida y la profesión que abandonó; él carga con culpas familiares que mueven gran parte de sus decisiones. Laura (Alice Halsey) continúa siendo el corazón del relato, aunque ya no es la única mirada. Mary (Skywalker Hughes) gana profundidad y los personajes secundarios toman un protagonismo inesperado.

    Frente a cualquier estreno, la discusión sobre el wokismo se hace inevitable. Y esta no es la excepción. Pero a pesar de algunos cuestionamientos iniciales, la serie incorpora con naturalidad temas claves de la novela: la perspectiva de la Nación Osage frente al colonialismo, y a personajes como el doctor George Tann, un médico afroamericano que desafía el relato tradicional del Oeste norteamericano. Conviene recordar que los personajes de la serie original también padecían enfermedades, pobreza y dilemas morales, aunque la sonrisa reconfortante de Michael Landon nos haya hecho olvidarlo. Pero estas temáticas antes olvidadas, toman un protagonismo necesario, que le da otro espesor a la nueva entrega.

    La Pequeña Casa en la Pradera la-cuarta

    Al final, el mayor obstáculo de la serie, es su belleza. Un problema, si se quiere, muy netflixiano. La nitidez de la imagen, la música incidental, prístina e incansable, los rostros de belleza canónica y gestos publicitarios. Ciertas escenas se acercan, peligrosamente, a un comercial de perfumes y hacen añorar esos tiempos de imagen porosa, sonido desfasado y perillas gastadas.

    Basta pasar eso por alto, para que la serie muestre sus verdaderos colores y encuentre su valor en el contexto actual. La pequeña casa en la pradera 2.0 viene a recordarnos que, incluso detrás de los recuerdos más cálidos, también hay polvo, injusticias y cicatrices. Y que siempre estuvieron ahí, aunque nos hayamos encandilado con el atardecer.

    Así solemos recordar las series de nuestra infancia, como refugios inocentes con más luces que sombras. Pero basta volver a ellas para descubrir que, quizás, los que cambiamos fuimos nosotros.

    Más sobre:La casa en la praderaNetflixMichael LansonCamino al cieloLaura IngallsSeriesSeries cultoStreamingLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Constanza Hube: “La UDI tiene que tener una identidad propia, clara y fuera de lo que sería Chile Vamos”

    Lo más leído

    1.
    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    2.
    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    3.
    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    4.
    Crítica de discos: Madonna cumple, The Rolling Stones sobresale y Sad13 se comprime

    Crítica de discos: Madonna cumple, The Rolling Stones sobresale y Sad13 se comprime

    5.
    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas
    Chile

    PDI detiene a ocho sujetos en San Javier durante operativo por tráfico de drogas

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 11 de julio: toda la red está operativa

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025
    Negocios

    Jugabet, Epicbet y Rojabet lideraron ranking de transacciones de casinos online en Chile en 2025

    La construcción es menos optimista sobre el futuro inmediato que el ministro de Hacienda

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya
    El Deportivo

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Se hizo viral: la razón del hincha noruego para negarse a remar en las celebraciones que comanda Erling Haaland

    La particular historia entre Erling Haaland y Jude Bellingham que marca el duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026
    Cultura y entretención

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    Catherine Lacey: “Valoro profundamente la experiencia de leer un libro real, de papel”

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos
    Mundo

    Escalada de ataques: Rusia bombardea Kiev con misiles balísticos y deja al menos diez heridos

    Hasan Hasanovich, sobreviviente de Srebrenica: “Lo que ocurrió es una mancha negra en la conciencia de la sociedad holandesa”

    Trump asegura que hay “mil misiles listos” para atacar “inmediatamente” si Teherán cumple su “amenaza” de matarlo

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas
    Paula

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy