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    Crítica de discos: Madonna cumple, The Rolling Stones sobresale y Sad13 se comprime

    Las novedades discográficas de la semana tienen a dos colosos de todos los tiempos, Madonna y The Rolling Stones, quienes cumplen con su etiqueta de leyendas despachando sus mejores trabajos en décadas. Sad13 es una alternativa que se adapta a los veloces tiempos que corren.

    Por 
    Felipe Retamal y Alejandro Tapia

    *Confessions II - Madonna

    “Gracias por venir”, agradece Madonna en los primeros 30 segundos de I Feel so Free, como si fuera la anfitriona en la discoteca de moda en la ciudad. La Reina del Pop se muestra vulnerable y arrojada en Confessions II, la continuación de su exitoso Confessions on a Dancefloor (2005).

    Convoca a Stuart Price, el productor del disco original y logra una colección de canciones con vocación pistera; en One Step Away es notoria la influencia del house y la machacante Danceteria tributa a la mítica discoteca neoyorquina. El guiño al mundo latino pasa en Read my Lips, con la participación de Feid, el más genérico de los cantantes urbanos, pero suena más orgánica que Medellín, la olvidable incursión reggaetonera con Maluma.

    Sin embargo, siendo la continuación de Confessions, el disco adolece de su Hang Up, no tiene un hit indiscutible; solo Bring your Love, la canción junto a Sabrina Carpenter puede aspirar a ese lugar. Es cierto que la mujer de Espresso tiene la ambición global de Madonna, pero el tono del disco requería de un nombre más cercano al de Charli XCX. Con todo, la “Chica Material” ha lanzado su mejor disco en años (Felipe Retamal).

    *Foreign Tongues - The Rolling Stones

    Una mirada rápida hacia la discografía de los Rolling Stones muestra que hay momentos en que sus discos dialogan entre sí. Pasa con Beggar’s Banquet (1968) y Let it Bleed (1969), los trabajos en que retomaron su sonido crudo tras su breve incursión en la psicodelia. Similar ejercicio se puede hacer con Foreign Tongues.

    Lo nuevo del grupo bien puede ser una continuación de Hackney Diamonds, encontrando a los experimentados rockeros en buena forma. El material suena a los Stones sin caer en clichés: la notable In the Stars tiene pasta de hit; en la filosa Mr.Charm, Jagger arremete contra el “magnate loco Sr. Musk”; la poderosa Hit me in the Head muestra que aún pueden rockear; Covered in You con el bajo de McCartney no supera a Bite my Head Off del disco anterior, pero es una canción sólida; Never Gonna Lose You es una actualización de su sonido setentero; en la lectura para You know i’m no good, de Amy Winehouse, Jagger suena convincente reemplazando los bronces por la armónica. Aunque los Stones son octogenarios, su era tardía suena muy viva. Como sentencia una línea del disco, la vida es demasiado corta solo para hacer dinero (Felipe Retamal).

    *1331 - Sad13

    En Estados Unidos andan más apurados que en otras latitudes. Solo en el primer semestre del año han visto la luz un puñado de álbumes que duran unos cuantos minutos, menos de 15 incluso. Es como si fuesen elaborados para los traslados en Metro o las historias en Instagram.

    La última obra de Sad13, alias de la cantautora estadounidense Sadie Dupuis, confirma esta tendencia. 1331 se extiende por 15 minutos y 59 segundos, con 13 temas de menos de un minuto y medio. El disco funciona como un símbolo de los días donde se quiere correr rápido. En este álbum, esta guitarrista -que también es atleta y poeta- despliega un vendaval de efectos, distorsiones, teclados y baterías electrónicas en la línea de St. Vincent.

    Dupuis tenía casi listo este álbum, pero un accidente en bicicleta la mantuvo más de un año en reposo. Por un momento pensó que no podría volver a trabajar, pero su recuperación derivó en 1331. Por lo mismo, aquí hay expresiones de frustración, rabia y molestia, pero también evocaciones más esperanzadoras como Third Rodeo, que cierra este álbum de escucha rápida, como los tiempos despiadados que corren (Alejandro Tapia).

    Más sobre:MadonnaThe Rolling StonesMúsicaMúsica cultoSad13LT Sábado

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