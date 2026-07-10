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    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    La DMC mantiene avisos por lluvia y probables tormentas eléctricas en cinco regiones de la zona central. Revisa las zonas afectadas y cuántos milímetros se esperan este fin de semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas Tendencias / La Tercera

    Un fin de semana con lluvia y hasta tormentas eléctricas le espera a la zona central del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tiene activos dos avisos meteorológicos que advierten lo que podría pasar durante hoy y los próximos días.

    ¿Los fenómenos detrás? Un frente cálido y simple inestabilidad atmosférica que dejarán precipitaciones que podrían llegar a cifras importantes en varios sectores, según el pronóstico.

    Esto es lo que dice el pronóstico sobre el próximo evento de lluvia, las regiones y sectores afectados, y cuántos milímetros de agua caída se esperan para el fin de semana.

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Las 5 regiones afectadas por lluvia y tormentas eléctricas

    Los dos avisos meteorológicos de la DMC incluyen a las siguientes regiones:

    • Región Metropolitana.
    • Región de O’Higgins.
    • Región del Maule.
    • Región de Ñuble.
    • Región del Biobío.

    El primer aviso corresponde a Precipitaciones normales a moderadas que comenzaron la tarde del jueves pasado, y se extenderán hasta la noche de este viernes 10 de julio.

    En la RM, solo afectará a la cordillera, mientras que en el resto de las regiones se extendería hacia la precordillera y valle, y en Biobío hacia el litoral y cordillera costa.

    Aunque gran parte de los montos que se esperan ya habrán caído el pasado jueves, este viernes 10 se esperan los siguientes:

    • Región Metropolitana: de 20 a 30 mm (cordillera).
    • Región del Maule: 25 a 35 mm en precordillera; 30 a 40 mm en cordillera.
    • Región de Ñuble: 40 a 50 mm en precordillera; 40 a 55 mm en cordillera.

    El segundo aviso advierte Probables tormentas eléctricas, vigente desde la tarde del jueves 9 hasta la noche del viernes 10.

    Al igual que la lluvia, afectará solo a la cordillera de la Región Metropolitana y de O’Higgins. En Maule, se les sumará el valle y en Ñuble y Biobío afectará a todo el territorio: litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera.

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