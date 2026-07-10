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    Lula asegura que Petro le reafirmó su “compromiso” con una “transición pacífica” en Colombia

    El presidente de Brasil, además, subrayó que ambos países están “unidos por una amplia agenda de intereses comunes” y le agradeció a su par colombiano la “amistad y cooperación” con su nación.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a su par saliente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press/Contacto/Chepa Beltran - Archivo. Europa Press/Contacto/Chepa Belt

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló este jueves que su par colombiano, el saliente Gustavo Petro, le aseguró su “compromiso” con la democracia y con una “transición pacífica” en su país, que debería efectuarse el próximo mes de agosto.

    “Esta mañana he recibido una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro. Hemos hablado de temas de la agenda bilateral y sobre la situación política en Colombia”, informó el líder brasileño en un mensaje en redes sociales.

    En la publicación en X, Lula además señaló que “al indicar que dejará el cargo el 6 de agosto, Petro destacó el tiempo trabajado juntos y reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica” en Colombia.

    El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano también informó sobre la llamada, emitiendo un comunicado en el cual, si bien confirmó que uno de los temas que abordaron los líderes fue “la coyuntura política regional” y los “procesos electorales en América Latina”, no hace alusión explícita a una intención de Petro para efectuar una “transición pacífica” en su país.

    En la conversación telefónica que, según Bogotá, se extendió por alrededor de 20 minutos, ambos mandatarios sudamericanos además ahondaron, en otras cuestiones, como la ciberseguridad e inteligencia artificial.

    Pero también se refirieron a la importancia de mantener una relación “permanente, fluida y sólida” entre ambas naciones, una vez que Petro entregue el próximo 7 de agosto la presidencia a su sucesor electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

    A ese respecto, el jefe del Planalto subrayó que Colombia y Brasil están “unidos por una amplia agenda de intereses comunes” y que, por ende, “solo salen ganando si siguen trabajando juntos”.

    Finalmente, el mandatario brasileño quiso agradecerle a Petro su “amistad y cooperación” con su nación, demostrando su “firme compromiso con la integración regional y la lucha contra los retos comunes de Sudamérica”.

    Esto, junto con destacar la “determinación inquebrantable” del líder colombiano para “promover la sostenibilidad medioambiental y la preservación de la Amazonía”, y su “incansable compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”.

    Más sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaGustavo PetroBrasilColombiaTransición pacíficaLlamadaAbelardo de la EspriellaMundo

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