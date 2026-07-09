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    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    El trámite se encuentra dirigido a estudiantes de educación superior y permite acceder al aporte de $888 mil.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Beca Presidente de la República: ¿Cómo acceder al beneficio y cuáles son los requisitos? Foto referencial de archivo

    La Beca Presidente de la República es uno de los beneficios que se encuentran dirigidos a estudiantes y que actualmente mantiene vigente su periodo de renovación para alumnos de enseñanza superior.

    Cabe recordar que este programa es administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), con el que se busca que estudiantes socioeconómicamente vulnerables y con alto rendimiento escolar entre 1° y 4° medio mantengan su desempeño en la nueva etapa.

    Es por lo anterior que el trámite de renovación de la beca está disponible solo para quienes obtuvieron el aporte durante la educación media.

    Los beneficiarios de esta iniciativa cuentan con un monto de 12,4 UTM, que al cambio actual se traduce en $888 mil, cifra que se distribuye a lo largo de 10 cuotas a pagar en el año.

    Cómo renovar la Beca Presidente de la República

    La renovación de la Beca Presidente de la República se debe realizar en la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) de la institución desde el 2 de julio hasta el 16 de septiembre.

    Según indica el sitio de Junaeb se recibirá el pago en función de cuándo se concrete el trámite, de acuerdo al siguiente calendario:

    • Renovación hasta el 20 de julio permite recibir el pago hasta el quinto día hábil de agosto.
    • Renovación hasta el 19 de agosto permite recibir el pago hasta el quinto día hábil de septiembre.
    • Renovación hasta el 16 de septiembre permite recibir el pago hasta el quinto día hábil de octubre.
    Más sobre:BecasBeca Presidente de la RepúblicaBeneficiosBeneficios para estudiantesEstudiantesEducaciónJunaebBecas JunaebCómo postularCómo solicitarCómo renovarRequisitosMontoFecha de pago

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