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    Juez ordena a Trump pagar 5,8 millones de dólares por el caso de abuso sexual y difamación a Elizabeth Jean Carroll

    Un juez de Manhattan autorizó el pago de una indemnización multimillonaria a la escritora y columnista Elizabeth Jean Carroll en cumplimiento de un veredicto civil de 2023, en el que un jurado declaró culpable al mandatario estadounidense, Donald Trump, de abusar sexualmente de ella en 1996 y difamarla.

    Por 
    France 24
    Elizabeth Jean Carroll sale del tribunal federal tras testificar en su juicio por violación contra el expresidente Donald Trump, el 26 de abril de 2023, en Nueva York. John Minchillo

    El mandatario estadounidense, Donald Trump, deberá pagar a la excolumnista de la revista Elle, Elizabeth Jean Carroll, una suma cercana a los 5,8 millones de dólares luego de que en 2023 un jurado lo declarara culpable de abuso sexual y difamación de la mujer que lo demandó.

    Así lo dictamina el más reciente veredicto del juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan, el miércoles 8 de julio, luego de que el inquilino de la Casa Blanca intentara retrasar el pago a la escritora.

    El monto a pagar fue establecido durante el primer juicio celebrado hace más de tres años, por 5 millones de dólares, más los intereses desde entonces. Los fondos habían permanecido en custodia judicial mientras Trump apelaba el veredicto, pero el 29 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a admitir el recurso del presidente republicano. Ninguno de los nueve magistrados, incluidos tres nombrados por Trump, emitió votos disidentes.

    Donald Trump saluda a sus seguidores mientras se dirige a su segundo juicio civil tras la acusación de E. Jean Carroll de haberla violado décadas atrás. EDUARDO MUNOZ

    Los abogados de Trump anunciaron que continuarán con la apelación y acusaron a sus oponentes políticos de utilizar el sistema legal en su contra.

    “El plazo para el acusado se ha agotado”

    El depósito monetario en garantía deberá ser transferido a la escritora seis años y medio después de que demandara a Donald Trump por primera vez, en noviembre de 2019. Trump “lleva años dilatando este caso”, como escribió en su fallo el juez Lewis Kaplan, quien exhortó al republicano a “que actúe con equidad y pague la sentencia”.

    Pero Trump rechazó este planteamiento al solicitar al tribunal federal de apelaciones de Manhattan que suspendiera el desembolso mientras presentaba su apelación. Sin embargo, esa solicitud fue rechazada.

    La defensa de Carroll señaló la maniobra de Trump como el último intento de dilatar los procedimientos, presentar apelaciones sin fundamento y plantear nuevas defensas cuando las anteriores fracasan.

    E. Jean Carroll, segunda desde la derecha, llega al tribunal federal de Manhattan el 9 de mayo de 2023, en Nueva York. John Minchillo

    “El plazo para el acusado se ha agotado. Carroll ha esperado más de tres años para que se le pague el veredicto del jurado y no debería tener que esperar más”, declararon los abogados de la denunciante.

    Desde el otro lado del litigio, un portavoz de la defensa de Trump definió el caso como una “cacería de brujas” orquestada por el Partido Demócrata y afirmó que “el pueblo estadounidense apoya al presidente”.

    El origen del caso

    Elizabeth Jean Carroll, de 82 años, acusó en junio de 2019 a Donald Trump de haberla violado en un probador de los almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan, a mediados de la década de los 90.

    Carroll demandó a Trump después de que Nueva York modificara sus leyes para dar a los supervivientes de abusos sexuales una nueva oportunidad de denunciar las agresiones sufridas en el pasado lejano.

    La denunciante relató durante el juicio, al que no asistió Trump, que un encuentro casual, coqueto y amistoso se tornó agresivo al interior del almacén.

    Pero el republicano, que calificó los señalamientos como una “estafa”, niega haberla conocido. “No era mi tipo”, señaló en una entrevista. Además, aseguró que la denunciante inventó la violación para impulsar las ventas de su libro autobiográfico publicado en 2019.

    E. Jean Carroll observa la grabación en video de la declaración de Donald Trump durante un juicio civil en Nueva York, el 4 de mayo de 2023, en este boceto de la sala del tribunal. JANE ROSENBERG

    El veredicto llegó en mayo de 2023. El jurado del tribunal federal de Manhattan no consideró probado que Trump, de 80 años, cometiera una violación, pero lo declaró responsable por agresión sexual -un acto sexual no consentido, sin que necesariamente haya penetración-. Además, concluyó que su declaración pública de 2022, en la que negó completamente los hechos, era inconsistente con la evidencia y constituyó difamación.

    En consecuencia, en ese momento el tribunal otorgó a Carroll una indemnización de 2,02 millones de dólares por agresión sexual y 2,98 millones por difamación. Trump depositó el dinero en una cuenta poco después del fallo judicial. Ahora, luego de que el dinero estuviera retenido en un depósito durante años, la Justicia ordena que le sean entregados los cerca de 5 millones de dólares más intereses.

    Un segundo juicio

    En enero de 2024, un jurado diferente ordenó a Trump pagar a Carroll 83,3 millones de dólares más en concepto de daños y perjuicios por la difamación, basándose en su negación original de 2019, que tuvo lugar durante su primer mandato en la Casa Blanca. Trump ha defendido que merece inmunidad presidencial por esa negación.

    Durante ese segundo juicio, en el que Trump testificó brevemente, el juez de circuito Denny Chin escribió que el presidente había insistido por años en que Carroll mintió para obtener beneficios políticos y financieros, y había insinuado que era demasiado poco atractiva como para que la hubiera agredido sexualmente.

    “Como consecuencia de las declaraciones de Trump, Carroll fue acosada y humillada, recibió amenazas de muerte y temió por su seguridad física durante años”, manifestó Chin.

    En septiembre de 2025, el tribunal federal de apelaciones de Manhattan se negó a anular el veredicto de 83,3 millones de dólares. No obstante, los abogados de Trump planean apelar esa decisión ante la Corte Suprema, ya que consideran que, en caso de éxito, podría socavar la base del veredicto de 5 millones de dólares.

    “Trump no mostró ningún remordimiento, continuando sus ataques contra Carroll durante y después de dos juicios federales, e incluso proclamando dos días después del inicio del juicio que continuaría difamándola ‘mil veces’”, apuntó el juez Denny Chin.

    Más sobre:EE.UU.TrumpElizabeth Jean Carrollindemnizaciónabuso sexualdifamaciónMundo

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