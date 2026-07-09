Expresidentes Boric y Frei retornan a La Moneda para almuerzo protocolar con Kast

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la institución de la Presidencia de la República, el Presidente José Antonio Kast, acompañado por la primera dama, María Pía Adriasola, ofreció un almuerzo en La Moneda, en el que participaron algunos de sus antecesores.

A eso de las 13.00 horas, se pudo ver la llegada de los expresidentes Gabriel Boric y -el ahora embajador de Chile en Misión Especial- Eduardo Frei. En representación de Sebastián Piñera, participó su viuda Cecilia Morel; y de parte de Patricio Aywlin, su hijo Miguel Patricio Aylwin.

En tanto, el expresidente Ricardo Lagos no asistió debido a que permanece retirado de la vida pública, mientras que la expresidenta Michelle Bachelet también se mantuvo ausente de la ceremonia.

Posterior al almuerzo, los expresidentes se tomaron una fotografía oficial en el interior del Palacio, para luego abandonar la casa de gobierno.

Más tarde, se trasladaron hasta el Museo Histórico Nacional, donde serán parte de una nueva actividad por el bicentenario de la Presidencia, la cual será encabezada por el actual Jefe de Estado.