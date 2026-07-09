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    Detienen a madre de bebé de ocho meses que fue ingresada al hospital de Alto Hospicio intoxicada con cocaína

    El Ministerio Público le imputará los delitos de parricidio frustrado y microtráfico. El padre del menor todavía está siendo buscado por la Policía de Investigaciones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    La Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Alto Hospicio detuvo a la madre de una bebé de ocho meses que ingresó el pasado miércoles 1 de julio al hospital de Alto Hospicio intoxicada con cocaína.

    El menor de edad fue abandonado por su padre y otro sujeto desconocido en el hospital de Alto Hospicio, luego que lo ingresaran al recinto médico por un cuadro convulsivo.

    Debido a la gravedad de la víctima, fue trasladada al hospital de Iquique, donde se confirmó con un examen de orina la intoxicación por cocaína.

    Según detalló la institución policial este jueves, se realizaron una serie de diligencias, que incluyeron el allanamiento de los domicilios de ambos padres, entrevista a testigos y al personal de salud que atendió a la menor.

    De estas declaraciones la policía pudo concluir que la madre del menor de edad se encontraba secando droga en su domicilio cuando en algún momento de descuido, el lactante habría ingerido una cantidad indeterminada de la sustancia.

    “En base a una investigación reconstructiva y bajo la dirección del Ministerio Público, los detectives realizaron diligencias atingentes a verificar las circunstancias en que el menor de 9 meses habría llegado intoxicado con cocaína base al Hospital de Iquique”, comenzó explicando el jefe de la región policial de Tarapacá, el prefecto inspector Mauricio Jorquera.

    “Con esto, a pesar de que en un principio la mujer declaró desconocer cómo su hijo habría ingerido la droga, los detectives logran establecer su responsabilidad, por lo que ayer fue detenida y puesta a disposición de la justicia", añadió al respecto.

    La mujer, de 27 años y nacionalidad colombiana, se mantenía con libertad vigilada por infracción a la ley de drogas.

    El fiscal regional (s) de Tarapacá, Hardy Torres, detalló que el Ministerio Público pedirá que se formalice a la mujer por los delitos de parricidio frustrado y microtráfico.

    Por otro lado, la bebe afectada y su hermano están en una residencia bajo supervisión de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Tarapacá.

    La Policía de Investigaciones sigue realizando diligencias para dar con el paradero del padre de la víctima.

    Más sobre:PolicialAlto HospicioIquiqueBebéCocaínaDetenciónPDI

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