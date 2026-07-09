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    Bruno Nervi, nuevo decano de Medicina UC: “En Chile toleramos que haya personas que tengan mejor salud que otras”

    El oncólogo asumió este martes su cargo en la casa de estudios, aunque no dejará de lado su principal foco: el cáncer. En este nuevo rol, dice, tendrá varios desafíos que irán más allá de esta enfermedad.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales
    Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Bruno Nervi es uno de los nombres más conocidos de la oncología chilena y es que su trayectoria se ha concentrado en el estudio, tratamiento y prevención del cáncer. El médico oncólogo es presidente de la Fundación Chile Sin Cáncer y hasta hace unos días, director alterno del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan) y Jefe del programa UC.

    Este martes se convirtió en decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, donde además de seguir con el objetivo de reducir las desigualdades en cáncer, abordará otros desafíos en el campo de la salud, como el rol de la Inteligencia Artificial (IA) en el campo y la formación de especialistas.

    08.07.2026 Bruno Nervi Decano de la facultada de medicina de la católica. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    La alerta sanitaria por listas de espera oncológicas está entrando en su recta final. ¿Cómo evalúa sus resultados hasta ahora?

    Ha sido tremendamente importante que la ministra de Salud haya relevado como un gran problema de país la desigualdad que hay frente al cáncer. Algo muy exitoso de la alerta sanitaria es que nos hemos preocupado por las personas que están esperando, no por el número de atenciones. Y que se haya contactado a prácticamente todas las personas que estaban esperando para ser diagnosticadas o para iniciar un tratamiento es algo muy bueno.

    Más allá de los pacientes que ya han sido contactados, ¿cuándo vamos a saber realmente si la alerta fue un éxito, o el impacto que tuvo en las listas?

    Las listas de espera nunca se van a resolver. Una cosa es la alerta sanitaria, que nos va a dar por unos meses la posibilidad de enfrentar mejor el problema, pero probablemente lo más relevante es identificar qué cosas hay que instalar de manera permanente en el país. Pero evaluar como exitosa la manera en que Chile enfrenta el cáncer no lo va a resolver la alerta sanitaria. Eso lo van a resolver las políticas estables que podamos instalar en el país.

    ¿Dónde están las principales desigualdades en el tratamiento contra el cáncer?

    Una parte está en la oportunidad para ser diagnosticado e iniciar tratamiento. Hoy día hay diferencias enormes en los resultados frente al cáncer si uno está en el sector público o en el sector privado. Uno de los estudios del Cecan demostró que hay diferencias muy grandes en en el cáncer de colón, por ejemplo. La investigación mostró que, entre los chilenos que tienen isapre, un 65% está vivo a los cinco años, mientras que entre los chilenos que tienen Fonasa A o B solo el 35%. Es una diferencia brutal. Entonces, esa es una desigualdad muy importante que tenemos entre el sector público y el sector privado, y hay distintas razones.

    ¿Cómo cuáles?

    Hay menos especialistas en cáncer en el sector público, tenemos una infraestructura más deficiente y muchos menos recursos. Y lo otro es que el problema más importante es que se toleran las desigualdades. En Chile toleramos que haya personas que tengan acceso a una mejor educación que otras y toleramos que haya personas que tengan mejor salud que otras. Es muy importante, desde nuestra mirada en la universidad, contribuir a ver cómo podemos reducir esas brechas para que todos los chilenos tengan mejores oportunidades.

    Usted tenía un rol activo en el cáncer. ¿Qué lo empujó a asumir como decano?

    Me he dedicado por varias décadas a contribuir a reducir la desigualdad frente al cáncer. Mi propósito de vida está en buscar mejorar las oportunidades o reducir la desigualdad en salud desde la universidad, con las maravillas que tiene esta casa de estudio: formar personas, expertos, generar evidencia y hacer investigación para entregar datos a los tomadores de decisiones. Y lo que probablemente fue lo que me enamoró para aceptar la invitación a ser decano es el “Sueño UC” del que habla nuestro rector. Y este sueño tiene que ver con cómo, como universidad, nos preguntamos qué necesita el país y ponemos todos nuestros talentos al servicio de generar un impacto.

    Hay varias dificultades en el sector salud. ¿Cuáles serán sus prioridades?

    Me parece fundamental que puedan mostrar que como facultad estamos reflexionando sobre cuál debe ser nuestro impacto y dónde tenemos que estar para acompañar al país y generar cambios, en línea con el Sueño UC. Lo otro es cómo, como universidad, enfrentamos los problemas de salud desde la interdisciplina y la transdisciplina, integrando las carreras de la salud y también las otras disciplinas para impactar en el país. Además, estamos haciendo una reflexión importante sobre cómo enfrentar la formación en inteligencia artificial y tecnología. Y, por último, es muy importante que, desde la compasión y como facultad de una universidad católica, mostremos cómo buscamos impactar en el país con el sello UC, de manera que nuestros alumnos y las personas que formamos salgan a la sociedad a cuidar la vida en todas sus etapas: desde el inicio de la vida hasta los cuidados paliativos.

    Habló del capital humano, que es una de las brechas en salud. ¿Chile está formando la cantidad suficiente de especialistas?

    Como UC formamos a excelentes especialistas y a las mejores personas que quieren venir a entrenarse con nosotros. Sin embargo, tenemos que hacernos una gran pregunta: no solamente cómo formar con excelencia, sino cómo formar lo que el país requiere y necesita. No solamente en el área del cáncer, sino en todas las áreas.

    ¿Faltan especialistas o hay una mala distribución?

    Hoy, en distintas áreas, faltan muchos especialistas y, además, están concentrados en el sector privado. En el área del cáncer, por ejemplo, tenemos cerca de 220 oncólogos médicos y debiéramos tener más del doble. La mayoría está en el sector privado y en la Región Metropolitana. Entonces, uno de los desafíos que tenemos las universidades es ver cómo podemos contribuir a que haya más especialistas, sobre todo en el sector público y en lugares donde hoy no están, de tal manera que todos los chilenos puedan tener la mejor oportunidad.

    Más sobre:MedicinaBruno NerviUniversidad CatólicaFacultad de MedicinaDecanoCáncerAlerta sanitaria

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