Tras una extensa revisión: revisa el penal que Bono le ataja Mbappé en el duelo entre Francia y Marruecos en el Mundial.

Kylian Mbappé desperdició una inmejorable oportunidad para adelantar a Francia. En el duelo frente a Marruecos, en los cuartos de final del Mundial, el delantero galo falló un lanzamiento penal en el minuto 28.

La acción se originó a los 25′, cuando el árbitro argentino Facundo Tello sancionó la pena máxima a favor de Les Bleus luego de una infracción de Noussair Mazraoui sobre el propio Mbappé dentro del área. La decisión fue revisada por el VAR, lo que prolongó la espera antes de la ejecución.

El delantero francés permaneció cerca de tres minutos aguardando la autorización para ejecutar el disparo.

Cuando recibió la orden para ejecutar, Mbappé remató raso hacia su derecha, pero el guardameta Yassine Bono adivinó la dirección del disparo y realizó una notable atajada para mantener el marcador 0-0. El arquero ha sido una de las figuras del primer tiempo y volvió a confirmar su reputación como uno de los especialistas en penales. Marruecos se impuso en esa instancia en dieciseisavos de final ante Países Bajos.

Durante la pausa de hidratación decretada justo después del lanzamiento, Mbappé se acercó al juez para manifestar su molestia por el extenso tiempo de espera antes del tiro.