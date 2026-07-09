A su regreso a Chile, Karen Rojo deberá enfrentar audiencias para cumplir su condena

El retorno de Karen Rojo a Chile es cosa de días. De hecho, el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, Álvaro Hernández, señaló a La Tercera que “más o menos entre una y dos semanas más” Rojo estará en el país y que cuando pise territorio nacional, pasará “por una audiencia de control de detención en Santiago, en el Juzgado de Garantía que corresponde al aeropuerto”.

Dicho tribunal, agrega Hernández, “tendrá que exhortar a los tribunales de Antofagasta, que es donde se dictó la condena y desde donde se pidió la extradición”. Recordar que la exalcaldesa fue condenada a cinco años y un día por fraude al Fisco.

En ese sentido, la jueza Marisol Melgarejo, confirmó que “la comunicación que daba cuenta que se accedió a la extradición de la sentenciada” ya llegó al tribunal, “de manera que una vez que se ejecute esta extradición, se procederá a la detención de la misma en territorio nacional y el juzgado que tenga competencia para llevar a cabo el control de la detención, pedirá seguramente instrucciones al Juzgado de Garantía de Antofagasta para dar la orden de ingreso respectivo”.

Luego añadió que “cualquier solicitud que tengan los interesados en esta causa debe ser presentada al Juzgado de Garantía de Antofagasta porque sigue siendo el juzgado con competencia en etapa de ejecución”.

Dado que Rojo estuvo todos estos años presa en Países Bajos, dicho periodo debiese abonarse a la condena recibida en Chile.

“Debiera abonarse, para lo cual va a haber que conseguir que el Reino de los Países Bajos expida algún certificado que determine cuántos días estuvo privada efectivamente de libertad por la causa de extradición”, afirmó Hernández.

El abogado de Rojo, Fidel Castro Allendes, explicó que el escenario al que enfrenta su representada siempre estuvo previsto por la defensa. “Nosotros lo sabíamos hace bastante tiempo; lo que pasa es que no lo andamos comunicando. Para nosotros no es ninguna sorpresa”, señaló en TVN Antofagasta.

El penalista sostuvo que, una vez en Chile, Rojo deberá enfrentar las audiencias correspondientes para materializar el cumplimiento de la condena. Sin embargo, adelantó que la defensa insistirá en que se respeten los compromisos asumidos por el Estado chileno durante el proceso de extradición ante la justicia neerlandesa.