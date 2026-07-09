PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

PriceSmart ya eligió ubicación en Chile. La compañía estadounidense especializada en clubes de compras por membresía dijo este jueves que su primer club en el país estará ubicado en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes.

Con este anuncio, la llegada de la firma al país entra en una nueva etapa y marca el punto de partida de su expansión hacia el Cono Sur.

La apertura introducirá en Chile una categoría que la propia empresa describe como aún no desarrollada localmente: un club al que se accede mediante una membresía anual y que permite a sus socios comprar “una selección curada de productos de la más alta calidad, en formatos convenientes y al menor precio posible”.

“Nos entusiasma anunciar que nuestro ingreso a Chile se concretará con la apertura de nuestra primera ubicación en la comuna de Las Condes, la cual también será nuestro primer club de compras ubicado dentro de un centro comercial. Esta ubicación se alinea plenamente con nuestro modelo de membresía y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”, declaró David Price, CEO de PriceSmart, en un comunicado.

El formato de la tienda contará con una superficie cercana a los 9 mil m2, con fecha de apertura pronosticada para el primer semestre del pròximko año. La propuesta incluirá marcas internacionales, productos locales, formatos diferenciados y Member’s Selection, su marca propia. Según la firma, su tasa global de renovación de membresías, cercana al 90%, refleja que los socios perciben valor y ahorro real.

David Price, CEO de Pricesmart

“Que una compañía como PriceSmart elija Mallplaza Los Dominicos nos llena de orgullo. Esta alianza nos permite seguir potenciando el centro urbano con una propuesta única en el país que impulsará la habitualidad de las visitas”, dijo Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

David Price agregó que el lugar donde está el centro comercial, “además de contar con una sólida base demográfica y una excelente accesibilidad, ofrece un entorno comercial que conecta con los futuros socios que atenderemos en Chile, quienes valoran la calidad y el ahorro”.

El formato estará orientado tanto a familias como a pequeños negocios: en los mercados donde opera, una parte relevante de sus socios corresponde a pymes, emprendedores, restaurantes y comercios que utilizan el club como proveedor mayorista.

La cadena, con sede en San Diego, opera actualmente 57 clubes en 12 países y un territorio de Estados Unidos, con su mayor presencia en Centroamérica y el Caribe.

El anuncio despeja una de las principales incógnitas del aterrizaje de PriceSmart en el país: dónde abrirá sus puertas. El interés de la compañía por Chile lo dio a conocer Pulso en julio de 2025, tras la entrega de resultados del tercer trimestre de ese año, cuando la firma indicó que evaluaba el mercado local y que había contratado consultores para buscar sitios adecuados para clubes y centros de distribución, destacando la sólida clase media y la estabilidad económica del país.

En enero de 2026, en la conferencia de resultados del trimestre septiembre-noviembre de 2025 (en la que reportó ventas netas por US$1.400 millones, un alza de 9,9%), David Price confirmó a los analistas que ya había firmado acuerdos para dos sitios prospectivos en Chile, un mercado que calificó como “con potencial para múltiples ubicaciones”.

En esa instancia defendió el carácter inédito del formato: “No hay modelos de clubes en Chile. Hay modelos mayoristas, que son más como el tipo Atacadão de Brasil, pero nadie hace lo que nosotros hacemos”.

La oficialización llegó el 22 de abril de este año, cuando la empresa (que cotiza en el Nasdaq bajo el ticker PSMT) comunicó que Chile se convertirá en su mercado número 14, con una “estrategia de inversión por etapas” enfocada en el desarrollo de la cadena de suministro, la identificación de proveedores locales y la construcción de una operación de largo plazo.

Para liderar el proceso, PriceSmart conformó un equipo local encabezado por Juan Pablo Valdés, ex Cencosud, como gerente general para Chile, junto a Cristóbal Lira (exalcalde de Lo Barnechea y exgerente general de D&S), José Pablo Ruiz y Francisco Levine como directores ejecutivos de PriceSmart Chile.

La compañía también tramita la llegada al país de su Fundación PriceSmart, enfocada en educación.

PriceSmart tiene sus orígenes en Price Club, la cadena creada por Sol y Robert Price que dio origen a la industria de los clubes de descuento en Estados Unidos. Tras la fusión de Price Club con Costco, Robert Price fundó PriceSmart con foco en mercados internacionales, especialmente Centroamérica y el Caribe. La firma registra ingresos anuales por unos US$5.400 millones y más de 2 millones de cuentas de membresía.