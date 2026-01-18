SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    David Price, CEO de la compañía de retail estadounidense, informó en la última conferencia de resultados de la cadena que la instalación en Chile está avanzando y defendió ante los analistas el modelo de membresías como “clave” para el ingreso al mercado local.

    Fernando VegaPor 
    Fernando Vega
    En qué lugar estará PriceSmart en Chile DAVID VARGAS

    PriceSmart ya tiene ubicaciones en Chile. Al menos dos ya firmadas.

    Eso fue lo que David Price, CEO del retailer estadounidense confirmó a los analistas congregados en la conferencia trimestral de resultados de la compañía, el 8 de enero.

    Desde San Diego, donde está la sede de la compañía que ofrece descuentos bajo el modelo de membresías, Price avisó que el retailer ya ha firmado acuerdos para ocupar dos sitios donde se instalarían sus “clubes”, como les llaman a sus tiendas, siguiendo los planes para el desembarco en Chile, un mercado que el propio Price destacó como “con potencial para múltiples ubicaciones”, aunque sin anunciar fechas de apertura, ni detalles específicos de los espacios ya conseguidos.

    “Estamos avanzando en nuestros planes para ingresar a Chile, un mercado que creemos ofrece un fuerte potencial para múltiples clubes de PriceSmart. Como parte de esta iniciativa, como saben, hemos contratado a un gerente general para el país y firmado acuerdos ejecutivos para dos sitios prospectivos de clubes. Aunque no hemos anunciado fechas objetivo de apertura, estamos avanzando rápidamente y gestionando factores clave que influyen en el timing, como permisos y construcción”, detalló Price en sus comentarios.

    Llega la Fundación PriceSmart

    Hasta ahora se sabe que el exCencosud Juan Pablo Valdés; el empresario Pablo Ruiz Fabres y el ex alcalde Lo Barnechea y ex gerente general de D&S (Hoy Lider), Cristóbal Lira, son los tres altos ejecutivos que la compañía ha fichado para Chile, aunque también ya se están armando las segundas líneas, según confirmaron fuentes ligadas al proceso. Ruiz Fabres y Cristóbal Lira se presentan en sus respectivos cuentas de linkedin como director ejecutivo de PriceSmart Chile y Valdés, como senior vice president.

    Los Price buscan replicar en Chile por completo su modelo de grandes tiendas con servicios adicionales y sus planes de extensión a la comunidad; por lo que su conocida fundación PriceSmart, que se enfoca en educación, también arribará al país. Los trámites para su inscripción y puesta en marcha están en plena ejecución.

    El anuncio inicial del interés de PriceSmart por entrar a Chile lo dio a conocer Pulso en julio de 2025, tras la entrega de resultados del tercer trimestre de ese año. En esa ocasión, PriceSmart indicó que evaluaba el país como nuevo mercado, contratando consultores locales para buscar sitios adecuados para clubes y centros de distribución, destacando la sólida clase media y la economía estable de Chile.

    PriceSmart tiene sus orígenes en Price Club, fundada por Sol y Robert Price, quienes crearon la industria de clubes de descuento en Estados Unidos. Después de la fusión de Price Club con Costco, Robert Price fundó PriceSmart en 1993, enfocándose en mercados internacionales, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Actualmente, la mayor presencia de PriceSmart se encuentra en Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Jamaica, Aruba, Barbados e Islas Vírgenes.

    “Nadie hace lo que nosotros hacemos”

    En la conferencia del 8 de enero, la compañía reportó resultados sólidos para el trimestre septiembre-noviembre 2025: las ventas netas alcanzaron a US$ 1.400 millones (un alza de 9,9%), mientras que las ventas comparables crecieron 8%, impulsadas por membresías, que subieron 12,9%.

    Durante las preguntas con analistas, Price profundizó algunos aspectos del plan Chile y especialmente sobre el modelo de las membresías, algo sobre lo que varios analistas le preguntaron, ya que este sistema, tal como lo aplica Pricesmart, no existe de la misma manera en el país.

    “No diría que hay algo que necesariamente nos haya sorprendido, pero diré que Chile, por supuesto, es un mercado muy competitivo y altamente digitalizado, con altas expectativas del consumidor. También es muy abierto en cuanto a acuerdos de libre comercio, por lo que hay muchas importaciones. No hay modelos de clubes en Chile. Hay modelos mayorista, como saben, que son más como el tipo Atacadão de Brasil, pero nadie hace lo que nosotros hacemos. Así que operamos en otros mercados competitivos, y por eso nos sentimos optimistas”, sostuvo.

    El sistema de membresía de PriceSmart funciona como un club de almacenes que requiere del pago de una cuota anual para acceder a las tiendas y comprar productos a precios bajos, exclusivos. Son locales de gran tamaño en los que también hay zonas de comidas, óptica y servicios adicionales.

    En el último reporte del ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se dice que Chile cuenta con una industria minorista de alimentos “moderna y dinámica” dominada por grandes cadenas de supermercados como Walmart, Cencosud, SMU y Falabella, dueña de Tottus, pero también se ha observado un auge en tiendas más pequeñas y especializadas, así como en el comercio electrónico.

    En qué lugar estará PriceSmart en Chile

    Las ventas minoristas de alimentos en Chile alcanzaron US$ 29.760 millones en 2024, un crecimiento del 2,9% con respecto a 2023. En ese documento, el USDA añade que “las perspectivas del sector siguen siendo prometedoras, ya que importantes actores como Walmart, Cencosud y Falabella han anunciado importantes inversiones en remodelación y expansión de tiendas, lo que demuestra confianza en el potencial de crecimiento a largo plazo del mercado. PriceSmart, la cadena estadounidense de clubes mayoristas, anunció su entrada en Chile, con planes de abrir sus tres primeras sucursales en Santiago en 2026″.

    PriceSmart, fundada en 1996 y cotizada en Nasdaq, opera como cadena de clubes mayoristas por membresía similar a Costco, con 56 almacenes en 12 países de Latinoamérica y el Caribe más Puerto Rico, territorio de EE.UU. al 30 de noviembre de 2025. Sus ingresos anuales suman US$ 5.400 millones, con más de 2,04 millones de cuentas de membresía y un enfoque en productos de marca propia (27% de ventas) para ofrecer precios bajos y fomentar lealtad.

    Lee también:

    Más sobre:RetailPriceSmart

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe
    Chile

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile
    Negocios

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Desde el respeto
    Cultura y entretención

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”
    Mundo

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Alan McPherson: “América Latina tiene razón en estar preocupada por Trump”

    Reza Pahlavi: El hijo del último sha que se propone volver a Irán

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida