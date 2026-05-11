Nueva obra de dramaturga Carla Zúñiga explora la discriminación a las mujeres viviendo con VIH

“Estoy obsesionada contigo. Desde que llegaste a trabajar acá que no puedo dejar de pensar en ti”, es una de las confesiones de una trabajadora a otra que lleva un nombre especial: “Simbiosis”. Ella parece no inmutarse. Está acostumbrada a que la molesten, a que la agredan. En esta conversación, que trascurre en lo que parece ser el casino de cualquier oficina del país, se expresarán prejuicios y discriminaciones en una escalada al estilo de la dramaturgia de Carla Zúñiga.

“Simbiosis Helena Alegría Gallardo” es el nombre de la obra -financiada por el Fondo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025- que se estrena el próximo miércoles 27 de mayo y que tendrá solo cuatro funciones en Teatro Sidarte.

Bajo la dirección de Gustavo Carrasco y con un elenco integrado por Francisca Márquez y Sofía Fajardo, la obra encuentra a dos mujeres que bajo el marco de la formalidad del trabajo, van adentrándose en sus prejuicios, temores y luego agresiones ante una otra que vive de una manera diferente.

Como señala el director Gustavo Carrasco, la llegada de esta obra a la cartelera responde a las múltiples capas temáticas de la propuesta. “El texto de Carla plantea preguntas no solo sobre el VIH, sino sobre esa intolerancia que se presenta como sensatez, como preocupación genuina, como un favor que te están haciendo. Me interesa el mecanismo de su dramaturgia, dos personas en un espacio laboral donde lo que se dice y lo que se calla tienen el mismo peso. Dirigir esta obra es un ejercicio de escucha, de poner las condiciones escénicas para que esa escalada se despliegue sin subrayarla”, dice.

Mujeres viviendo con VIH y la “serofobia”

La obra de Carla Zúñiga tiene como origen una instancia de creación dramatúrgica desarrollado durante el 2020 en M100. Se trata de “Ciclo Sidario”, donde un grupo de artistas fue convocado a reflexionar sobre la experiencia de personas viviendo con VIH sida desde distintas dimensiones.

Este ciclo, relata el director, se levantó en plena pandemia “preguntándonos por el impacto del VIH en la dramaturgia chilena y latinoamericana actual”. Su puesta en escena hoy, agrega, “cobra todavía más sentido, en un momento donde se recortan programas de prevención del VIH y se retrocede en la protección frente al acoso en el trabajo”.

Como indica Carla Zúñiga, en su escritura optó por el de las mujeres viviendo con el virus “porque hasta ese entonces había visto algunas obras chilenas que hablaron del VIH, pero no tantas, y casi todas abordaban el VIH desde el mismo lugar, que era desde la homosexualidad. Entonces pensé que podía ser interesante hablarlo desde las mujeres, y de cómo las mujeres hablamos de eso”.

En definitiva, la obra se plantea el tema de la “serofobia”, o temor y animadversión a las personas viviendo con vih, mirada que para Carla Zúñiga expande pues, en sus palabras, “si bien habla del VIH, de lo que más más habla es sobre la libertad, de poder nombrar las cosas tal cual son, y cómo eso puede ser un problema, incluso un dolor para una persona que que desea todo lo contrario”.

Así, la apuesta de la compañía busca situarse en el mapa de la dramaturgia seropositiva latinoamericana, abriendo espacio a nuevas formas de abordar estas discriminaciones.

Coordenadas

“Simbiosis Helena Alegría Gallardo” se presenta entre el miércoles 27 y el sábado 30 de mayo a las 19:30 horas en la sala María Elena Duvauchelle de Teatro Sidarte, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Recoleta.

Las entradas están a la venta bajo el sistema “paga lo que puedas” $4.000, $6.000 y $8.000 en Ticketplus

Toda la información sobre la obra se encuentra disponible en las redes sociales de la compañía @ciasiamesas y de Sidarte @teatrosidarte