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    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    El estrés laboral puede causar dolores de cabeza, migrañas y problemas de sueño. Una especialista explica cómo afecta al cuerpo y qué hacer para reducir sus efectos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga Tendencias / La Tercera

    Muchas veces, el trabajo no se queda en la oficina. Las tareas pendientes pueden acompañarnos hasta la casa y no dejar nuestra mente tranquila. En ese momento, pueden aparecer síntomas molestos, como tensión, estrés y dolor de cabeza.

    Para la Dra. Danielle Winhour, profesora adjunta de neurología en el Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado, aunque es una experiencia común y normalizada, estar en ese estado durante todo el día tiene consecuencias para la salud física.

    Según relató, en conversación con The Washington Post, en su consulta suele atender muchos pacientes con dolores de cabeza intensos, cuyo origen frecuentemente es el estrés laboral.

    Cómo el estrés afecta la calidad de vida

    “El estrés no es intrínsecamente dañino (...) Sin embargo, surgen problemas cuando se vuelve crónico e implacable. Cuando el cerebro percibe continuamente demandas constantes, sin una recuperación adecuada, mantiene al cuerpo en un estado prolongado de alerta”, explicó.

    Es ahí cuando el cortisol y la adrenalina se elevan de forma persistente, y aumentan la frecuencia cardíaca y la tensión muscular en cuello, hombros y cuero cabelludo. También disminuye el umbral del dolor, “lo que facilita la aparición del dolor de cabeza y dificulta su desaparición”.

    Además, el estrés crónico es gatillante y factor agravante de las migrañas.

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga Tendencias / La Tercera

    “Los periodos prolongados de estar sentado, la concentración sostenida y la tensión física durante la jornada laboral pueden contribuir al desarrollo de dolores de cabeza tensionales en las últimas horas del día”.

    Por otra parte, el estrés también perjudica el sueño: quienes están activos mentalmente durante todo el día tienen más dificultades de conciliar el sueño o mantenerlo. Y si no se duerme bien, el cuerpo tampoco se recuperará lo suficiente.

    “La falta de sueño puede, a su vez, perpetuar el ciclo de estrés, dejando el cerebro más sensibilizado y aumentando la probabilidad de sufrir dolores de cabeza al día siguiente”.

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    6 medidas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza

    “Nunca eliminarás el estrés por completo”, aseguró la doctora. “Eso no es ni realista ni necesario”. Sin embargo, entender cómo el estrés crónico afecta al cuerpo es el primer paso para disminuirlo.

    El siguiente paso, según la especialista, es tomar medidas simples pero efectivas, para así crear un espacio para que el cuerpo logre recuperarse.

    1. Incorporar transiciones: tomarse cinco o diez minutos entre actividades para respirar, estirarse o sentarse en silencio en lugar de pasar de una tarea a otra sin descanso. Las pausas breves reducen la tensión muscular y las hormonas del estrés.

    2. Hacer más actividad física: caminar, hacer yoga o solo estiramientos suaves regulan el sistema nervioso y lo ayudan a procesar las hormonas del estrés de forma más eficiente. También libera endorfinas “que son analgésicos naturales”.

    3. Ojo con tu postura: cambios sutiles, como ajustar la altura de la silla o la pantalla pueden hacer la diferencia. También trata de recordar relajar los hombros y la mandíbula, para así prevenir dolores de cabeza.

    4. Intenta con técnicas de atención plena: como la meditación, el escaneo corporal y la respiración consciente, que pueden reeducar al cerebro para que responda al estrés con mayor flexibilidad.

    6. Establece límites con tu trabajo: si lo puedes hacer, limita el correo electrónico fuera del horario laboral, define un final claro para tu jornada y designa ciertas áreas de tu casa como zonas libres de trabajo.

    “Si los dolores de cabeza persisten, busque ayuda médica. Una evaluación médica puede identificar las causas subyacentes y orientar sobre las opciones de tratamiento adecuadas”, agregó la doctora.

    Hoy existen tratamientos, como la kinesiología, fisioterapia, terapia conductual y de reprocesamiento del dolor que tienen buenos resultados para tratar y evitar los dolores de cabeza.

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