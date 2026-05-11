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    Irán defiende que su última propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra es “legítima” y “generosa”

    "Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente", sostuvo el Gobierno de Irán.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno de Irán ha defendido este lunes que su última propuesta a Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo es “legítima” y “generosa”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el documento entregado por Teherán es “totalmente inaceptable”.

    “Nuestra demanda es legítima. Pedimos un fin de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de bienes iraníes que han sido congelados injustamente en bancos por las presiones estadounidenses”, ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

    Así, ha detallado que parte de la respuesta de Irán incluye también “el paso seguro en el estrecho de Ormuz y garantizar la seguridad en la región y en Líbano”. “Es considerada una oferta generosa y legítima para la seguridad regional”, ha sostenido, según ha recogido la emisora pública iraní, IRIB.

    Baqaei ha lamentado por ello que “Estados Unidos siga insistiendo en su postura sesgada”, al tiempo que ha ahondado en que Irán “no ha reclamado concesión alguna” por parte de Washington. “Hemos pedido el fin de la guerra y de la piratería marítima contra buques iraníes”, ha reseñado.

    En este sentido, ha advertido nuevamente en que “cualquier intervención en los asuntos relativos al estrecho de Ormuz solo complicarán la situación” y ha declinado pronunciarse sobre la posibilidad de que Rusia acepte la entrega desde Irán de sus reservas de uranio para facilitar un acuerdo.

    “En estos momentos, estamos centrados en poner fin a la guerra”, ha explicado. “Discutiremos más adelante cualquier decisión relativa al programa nuclear y su material, cuando llegue el momento”, ha zanjado.

    Las palabras de Baqaei han llegado después de que Trump indicara en un mensaje en redes sociales que la propuesta de Irán “no le gusta nada”.

    Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

    El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

    Más sobre:IránEstados UnidosGuerra

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