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    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    La ministra de Sanidad de Francia, sostuvo que la paciente está en una sala “muy protegida para evitar que el virus se propague”.

    Por 
    Europa Press

    La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha confirmado este lunes que uno de los cinco franceses repatriados el domingo del crucero ‘MV Hondius’ tras su atraque en Tenerife ha dado positivo por hantavirus, al tiempo que ha detallado que se trataría de una mujer de la que ya el domingo se informó que presentaba síntomas.

    “Las pruebas han dado positivo por hantavirus”, ha dicho Rist durante una entrevista concedida a la emisora France Inter, donde ha especificado que “su estado empeoró durante la noche”. Así, ha manifestado que la paciente está ingresada en “un hospital especializado en enfermedades infecciosas”.

    “Como se trata de un virus conocido, sabemos que cuando el estado de salud de una persona empeora, su vida puede correr peligro. Ese podría ser el caso de esta persona”, ha apuntado la ministra, quien ha resaltado que la paciente está en una sala “muy protegida para evitar que el virus se propague”.

    Rist ha subrayado que los otros cuatro pasajeros evacuados el domingo desde el ‘MV Hondius’ han dado negativo a las pruebas, si bien siguen ingresados para analizar su evolución. “Se volverán a hacer pruebas”, ha subrayado, al tiempo que ha añadido que han sido identificados 22 contactos “más o menos cercanos” que deben ponerse en aislamiento, tras haber viajado en vuelos en los que estuvo una de las pacientes posteriormente fallecida.

    Más sobre:FranciaMV HondiusHantavirus

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