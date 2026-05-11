Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

El precio del crudo avanzó el lunes luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señalara que la guerra con Irán aún tiene pendientes, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la contraoferta iraní para poner fin al conflicto.

El contrato de futuros del WTI que se cotiza en Nueva York, con entrega en junio, subía 2,4%, a US$ 97,69 por barril, mientras que el Brent con entrega en julio avanzaba 2,3%, a US$103,68.

Trump rechazó públicamente la respuesta iraní a las negociaciones a través de su plataforma Truth Social: “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”.

En una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS, Netanyahu enumeró las condiciones que, a su juicio, aún deben cumplirse: retirar el material nuclear enriquecido de Irán, desmantelar sitios de enriquecimiento, eliminar el apoyo iraní a milicias respaldadas por Irán y detener la producción de misiles balísticos.

Ante la pregunta de cómo se extraería el material nuclear, Netanyahu respondió: “Entras y lo sacas”.

De a cuerdo a CNBC, analistas de Citi señalaron en su último reporte de petróleo que los precios podrían subir aún más si no se alcanza un acuerdo, aunque indicaron que el mercado ha contado con factores amortiguadores: altos inventarios, liberaciones de reservas estratégicas de petróleo, menor demanda en economías en desarrollo y señales intermitentes de posible distensión.

El banco proyecta que Irán llegará a un acuerdo que reabra el Estrecho de Ormuz hacia fines de mayo, pero advirtió que los riesgos apuntan a que ese plazo se extienda o a una reapertura parcial, lo que prolongaría las disrupciones.

Los expertos creen que el mercado petrolero sigue estando fuertemente condicionado por los titulares, consignó Invezz.

“Se podría esperar que el mercado se vaya fatigando con la avalancha de titulares y el intercambio de declaraciones”, dijo Warren Patterson, responsable de estrategia de materias primas en ING Economics, en una nota.

“Sin embargo, los precios del petróleo siguen siendo muy sensibles al ruido en torno a Irán, lo que subraya la importancia de las interrupciones de suministro en curso en el Golfo Pérsico.”