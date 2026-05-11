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    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”

    El parlamentario además sostuvo que "es ridículo y ahí es donde uno se da cuenta de que hicieron cero autocrítica de la forma en que hicieron oposición antes y que en realidad les da lo mismo Chile".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Dedvi Missene

    El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, cuestionó durante la mañana de este lunes la postura de la oposición frente a la megareforma del Gobierno, y el llamado “tsunami” de indicaciones.

    En conversación con Radio Duna, el parlamentario señaló que “es ridículo y ahí es donde uno se da cuenta de que hicieron cero autocrítica de la forma en que hicieron oposición antes y que en realidad les da lo mismo Chile”, añadiendo que “aquí lo único importante es hacerle daño al Gobierno y yo no puedo creer que alguien quiera estar en política para eso y no para ayudar a su país".

    Asimismo, el diputado sostuvo que espera que el tsunami de indicaciones “no llegue” aunque detallando que “llegue o no llegue, el itinerario está claro, la Constitución le entrega al Presidente de la República, la facultad de poder poner urgencias, nosotros estamos obligados como Congreso, estamos obligados a cumplirlas y la urgencia para este proyecto se vence el día martes 19 de mayo”.

    El diputado en la ocasión además mencionó que “el contraste entre lo que ha hecho la izquierda y el PDG es tan fuerte, tan fuerte, que yo creo que lo que está haciendo la izquierda a ellos mismos les va a hacer un daño inconmensurable frente a la ciudadanía”.

    A la vez, valoró la postura de la Democracia Cristiana, señalando que "tomó la decisión de separar aguas y ojalá que ese espíritu de la Democracia Cristiana, que podemos tener todas las diferencias y que incluso la Democracia Cristiana podría votar todo en contra por convicción personal. Eso es legítimo y está bien, pero acá las formas importan mucho".

    “Lo que estamos viendo en el socialismo democrático, en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, la verdad es que dista mucho de esa decencia política”, añadió.

    Agresión al diputado Olivares

    En la ocasión, Ramírez, también abordó la agresión sufrida por el diputado Jorge Olivares (PDG) y las amenazas contra Jaime Araya, mencionando que “es un límite que nosotros no podemos aceptar que se traspase”.

    En la misma línea, criticó a figuras de izquierda que relativizaron la agresión contra Olivares. “Estamos frente a una izquierda que no ha renunciado a la violencia como método de acción política y eso quedó revelado en las reacciones que hubo respecto de la agresión al diputado Olivares”, señaló.

    Además sostuvo que “yo condeno absolutamente lo que le ocurrió al diputado Olivares, que la justicia tome este caso como un caso urgente, que se apliquen las acciones más drásticas y la verdad lamento mucho que ciertas figuras políticas justifiquen esa agresión”.

    Más sobre:UDIMegarreformaTsunami de indicacionesCongresoGuillermo Ramírez

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