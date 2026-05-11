Más de 450 detenidos deja megaoperativo de Carabineros y la PDI efectuado en siete regiones del país

En el patio de Los Naranjos, en el Palacio de La Moneda, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, compartieron detalles sobre un operativo conjunto de ambas policías donde se logró la detención de más de 450 personas.

El trabajo policial se efectuó entre el 6 y 7 de mayo en siete regiones del país, particularmente en nueve ciudades: Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles, Concepción.

Con la participación de 1.675 funcionarios, se realizaron 1.007 fiscalizaciones y 8.592 controles preventivos, lo que dio como resultado la detención de 459 personas, entre ellos 223 extranjeros por ingresar por pasos irregulares.

Además, se retiraron 47 vehículos, se incautaron siete armas, 28 municiones y se decomisaron más de 9 kilos de droga.

El general Araya aseguró que en los últimos meses se ha fortalecido la presencia policial en “la frontera, en rutas, en las principales carreteras". Además, señaló que habido “una cantidad considerable de controles, tanto de identidad como controles vehiculares en distintos lugares y en distintos horarios”.

Por su parte, el director Cerna informó que dentro de los detenidos hay personas que eran prófugas de la Justicia , “por delitos tan graves como infracciones de drogas, armas, receptación de vehículos motorizados, delitos sexuales y robo con intimidación y violencia”.

“Junto a ello hemos seguido fiscalizando la condición extranjera en Chile, cerca de mil de ellos fueron controlados y más de 236 se encontraban en condiciones irregular por ingresos por paso no habilitado. De ellos, más del 46% corresponden a ciudadanos de nacionalidad venezolana”, sostuvo.

La ministra aseguró que este tipo de operativos se seguirán realizando “durante toda esta administración y durante todo este gobierno, implementando estrategias para ello”.

Asimismo, explicó que los sectores intervenidos no fueron escogidos al azar. “Intervenimos en nueve comunas, ellas se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con la PDI y Carabineros. Quiero dejar claro que esto obedece a una coordinación e instrucción por parte del Ministerio de Seguridad”, aseveró.