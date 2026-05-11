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    “Nunca quise hacer eso; lo puedo jurar por mi hijo”: el lamento de Matías Palavecino tras su nueva expulsión en la UC

    El mediocampista argentino se mostró visiblemente afectado luego de la tarjeta roja que recibió antes del entretiempo del duelo contra Ñublense, que hipotecó las opciones de Católica en la Copa de la Liga.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El lamento de Matías Palavecino tras su nueva expulsión en la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Matías Palavecino se convirtió en el “villano” de Universidad Católica en su partido del domingo ante Ñublense, por la Copa de la Liga. El mediocampista argentino se fue expulsado antes del entretiempo. En un incipiente contragolpe, el ex 10 de Coquimbo Unido exagera un supuesto golpe en la cara de Jovany Campusano. En la caída, impacta en la parte posterior de una pierna del lateral. Esta fuerte infracción derivó en el chequeo del VAR y el juez central José Cabero revisó la acción. Le mostró la tarjeta roja al futbolista.

    Los cruzados estaban con uno más en la cancha, porque previamente había recibido doble amonestación Diego Céspedes, sin embargo no lograron aprovechar esta circunstancia del partido. El segundo tiempo tuvo a ambos elencos con 10 y en la última jugada, Giovanny Ávalos empató para la visita. Frustración completa para el cuadro estudiantil.

    Palavecino quedó en el foco de la crítica. Su desempeño en la temporada 2026 no termina de convencer. Aún no logra mostrar todas las cualidades que le hicieron brillar en Coquimbo Unido el año pasado, para ser uno de los pilares del equipo campeón de 2025. De hecho, el volante no está dentro de la oncena que utiliza recurrentemente Daniel Garnero en la Copa Libertadores. La de ayer fue su segunda expulsión en la Copa de la Liga. En el estreno del torneo, ante Universidad de Concepción, ya había recibido la roja, lo que le impidió estar en la visita a Ñublense, que terminó en derrota 1-0 por la segunda jornada.

    Tras el encuentro del domingo, Matías Palavecino se mostró visiblemente afectado luego de lo acontecido en la cancha del Claro Arena. “Personalmente estoy destrozado, digamos”, comenzó diciendo ante los medios.

    “Era un partido donde íbamos ganando con un hombre más. Podíamos ganar tranquilamente el partido, ya completamente lo estábamos manejando y la verdad es que por una jugada donde veo que él (Campusano) me tira un manotazo quiero ganar un foul y cierro los ojos y me tapo la cara. En ese momento no sabía si lo había tocado o si le había pegado. En un momento pensé que la expulsión era para él por tirar un manotazo y bueno, después se ve en la jugada de que cuando me caigo lo toco, pero bueno...”, añadió.

    “La verdad es que estoy destrozado, nunca quise hacer eso. Se lo puedo jurar por lo que más quiero en esta vida que es mi hijo y lo puedo mirar tranquilamente todo en la cara de que nunca fue mi intención tocarlo, solamente ganar un foul y nada más que eso”, selló Palavecino.

    Los cruzados ya tienen uno menos para el cierre del grupo B de la Copa de la Liga, que será el próximo 6 de junio ante Cobresal, como local. Tiene que ganar, por varios goles, y esperar una derrota de Ñublense con la U. de Concepción para optar a la clasificación.

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