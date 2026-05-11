Tres menores de edad detenidos tras el robo de un vehículo en el sector de Bellavista

Tres menores de edad fueron detenidos en horas de la madrugada de este lunes, luego de protagonizar el robo de un vehículo en el sector de Bellavista, en la comuna de Santiago.

Los hechos se registraron pasadas las 00:00 horas, cuando personal de la 29° Comisaría La Farfana, se encontraba realizando un patrullaje preventivo por la comuna de Maipú. En esta situación es que se percatan de la presencia de tres sujetos los cuales huyen del personal policial.

Según detalló el mayor Luis segura, “al momento de proceder a su fiscalización, los ocupantes descendieron sin motivo alguno comenzando a huir por las calles del sector. A raíz de esto, fueron detenidos a pocas cuadras del lugar, encontrando entre sus vestimentas una pistola Fogueo y un cuchillo”.

Posteriormente, es que los uniformados recibieron un comunicado informando que el vehículo en que se transportaban había sido robado minutos antes en el sector de Bellavista.

Según se conoció, los sujetos habían amenazado y agredido con el cuchillo a un conductor de aplicación de 35 años, con el fin de quitarle su automóvil.

Los detenidos corresponden a tres menores de edad, de entre 14 y 16 años, todos de nacionalidad chilena, y dos de ellos con antecedentes penales.