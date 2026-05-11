SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tres menores de edad detenidos tras el robo de un vehículo en el sector de Bellavista

    Los menores de entre 14 y 16 años amenazaron a un conductor de aplicación con el fin de sustraer su vehículo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tres menores de edad fueron detenidos en horas de la madrugada de este lunes, luego de protagonizar el robo de un vehículo en el sector de Bellavista, en la comuna de Santiago.

    Los hechos se registraron pasadas las 00:00 horas, cuando personal de la 29° Comisaría La Farfana, se encontraba realizando un patrullaje preventivo por la comuna de Maipú. En esta situación es que se percatan de la presencia de tres sujetos los cuales huyen del personal policial.

    Según detalló el mayor Luis segura, “al momento de proceder a su fiscalización, los ocupantes descendieron sin motivo alguno comenzando a huir por las calles del sector. A raíz de esto, fueron detenidos a pocas cuadras del lugar, encontrando entre sus vestimentas una pistola Fogueo y un cuchillo”.

    Posteriormente, es que los uniformados recibieron un comunicado informando que el vehículo en que se transportaban había sido robado minutos antes en el sector de Bellavista.

    Según se conoció, los sujetos habían amenazado y agredido con el cuchillo a un conductor de aplicación de 35 años, con el fin de quitarle su automóvil.

    Los detenidos corresponden a tres menores de edad, de entre 14 y 16 años, todos de nacionalidad chilena, y dos de ellos con antecedentes penales.

    Más sobre:PolicialCarabinerosRoboMaipú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”

    Contrapropuesta de la oposición al megaproyecto de Kast se abre a rebaja de impuestos a las empresas, pero exige compensación

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril

    Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    Lo más leído

    1.
    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    2.
    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    3.
    Senador Calisto queda con arraigo nacional tras reformalización por fraude al fisco de más de $105 millones

    Senador Calisto queda con arraigo nacional tras reformalización por fraude al fisco de más de $105 millones

    4.
    Cadem: aprobación de Kast repunta a 42% tras semanas de caída, pero persiste fuerte pesimismo sobre economía y empleo

    Cadem: aprobación de Kast repunta a 42% tras semanas de caída, pero persiste fuerte pesimismo sobre economía y empleo

    5.
    Fiscalía confirma investigación por agresión a diputado Javier Olivares y entrega detalles del episodio

    Fiscalía confirma investigación por agresión a diputado Javier Olivares y entrega detalles del episodio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”
    Chile

    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”

    Contrapropuesta de la oposición al megaproyecto de Kast se abre a rebaja de impuestos a las empresas, pero exige compensación

    Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril
    Negocios

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador
    Tendencias

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”
    El Deportivo

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”

    Sanciones nuevas y más atribuciones al VAR: las novedades reglamentarias que la FIFA estrenará en el Mundial

    “Nunca quise hacer eso; lo puedo jurar por mi hijo”: el lamento de Matías Palavecino tras su nueva expulsión en la UC

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives
    Cultura y entretención

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’
    Mundo

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    Irán defiende que su última propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra es “legítima” y “generosa”

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?