Los ocho proyectos pendientes del Comité de Ministros que suman más de US$5.000 millones

La actual administración de gobierno impuso un giro significativo en la gestión del Comité de Ministros, respecto a periodos anteriores. El foco principal ha sido la celeridad para resolver los pasivos ambientales, procesando de manera sistemática un volumen importante de iniciativas en lugar de centrarse en casos aislados.

Así lo detalló Raimundo Pérez, socio de la firma de asesoría ambiental Smart Compliance, quien destaca que el Ejecutivo está “resolviendo mucho más rápido, sin ninguna duda, que todas las administraciones anteriores”.

Esta dinámica de gestión ya muestra resultados concretos en las cifras. Según el análisis de Pérez, a la fecha, el Comité ha logrado destrabar el 40% de la inversión que se encontraba frenada por reclamaciones pendientes. Además, el especialista proyecta que, a esta misma tasa de despacho, el 60% restante podría quedar resuelto dentro de un par de meses.

Esta mayor diligencia responde a una agenda de convocatorias frecuentes que permite avanzar rápidamente en la lista de proyectos, incidiendo de forma directa en la reactivación de capitales que permanecían en la incertidumbre, señala.

Ante la interrogante de si esta aceleración podría derivar en errores de calificación y una mayor vulnerabilidad de las resoluciones ante los tribunales ambientales, el socio de Smart Compliance sugiere un escenario más bien controlado. La ventaja de la actual administración, explica, radica en que gran parte de los expedientes resueltos no son nuevos, sino que ya contaban con un análisis de arrastre.

“No es que esté resolviendo en tiempo récord un proyecto que antes no conocía. Ya eran conocidos por la administración anterior los recursos de reclamación, y lo que vino a hacer esta administración es darle el empujón final para resolverlos”, precisa Pérez, acotando que la situación sería muy distinta si se tratara de proyectos tramitados desde cero en 30 días.

Si bien la gestión del Comité busca otorgar certezas, el análisis de Smart Compliance identifica a los sectores de energía e infraestructura pública —con iniciativas como la Línea 7 del Metro— entre los que concentran gran parte de esta tramitación.

Sin embargo, la variable de la conflictividad persiste. Pérez advierte que, si bien el organismo está cumpliendo con su rol de zanjar la situación administrativa, la controversia inherente a ciertas iniciativas anticipa que varias disputas escalarán hacia sedes judiciales o se traducirán en solicitudes de invalidación por parte de opositores que preparan su ruta hacia el Tribunal Ambiental.

Revisión

Smart Compliance realizó un estudio en el que concluyó que actualmente persisten ocho proyectos pendientes de revisión ante el Comité de Ministros, máximo órgano administrativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Esta cartera de ocho iniciativas representa una inversión total que suma US$5.043,5 millones. Los proyectos abarcan sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura, y permanecen a la espera de una definición administrativa final.

El listado es liderado por el Proyecto Volta, una planta de hidrógeno y amoníaco verde impulsada por Volta Hidrógeno SpA. Con una inversión de US$2.500 millones, se posiciona como la obra más relevante en términos financieros que aguarda resolución.

Le sigue la Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre, de la empresa Conexión Kimal Lo Aguirre S.A. Su inversión alcanza los US$1.480 millones y es considerada clave para el transporte de energías renovables a nivel nacional.

En el sector portuario destaca Copiaport-E, de la firma Copiaport-E Operaciones Marítimas SpA. Este proyecto contempla US$450 millones y mantiene su tramitación vigente desde que ingresó originalmente al sistema en septiembre de 2020.

En el ámbito de las energías renovables también figura el Parque Solar Fotovoltaico Tamarico Fase II, ligado a Campanillas Solar SpA, con US$250 millones.

Por su parte, el sector inmobiliario está representado por la primera etapa de Urbanya, de Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel S.A., con US$203 millones.

El rubro minero dice presente con el Proyecto Minero Ciclón Exploradora, de Eco Earth Elements SpA, que compromete US$125 millones.

La nómina se cierra con la regularización de obras de Inmobiliaria e Inversiones Ayelén Limitada por US$20 millones y la continuidad operativa del relleno sanitario Los Ángeles de KDM S.A. por US$15,5 millones. La resolución de todos estos expedientes es seguida de cerca por el mercado.

Tiempo

Al analizar la antigüedad de las iniciativas que aguardan la revisión del Comité de Ministros, resalta el extenso tiempo de tramitación de tres expedientes más antiguos. El caso que lidera en tiempo de espera es el proyecto portuario Copiaport-E, el cual fue ingresado a evaluación el 8 de septiembre de 2020.

Luego sigue el proyecto inmobiliario Urbanya Etapa 1, perteneciente a Inmobiliaria Las Lilas de Pudahuel S.A., que contempla recursos por US$203 millones y fue presentado el 10 de diciembre de 2022.

Posteriormente, en tercera ubicación por antigüedad de ingreso está Línea de Transmisión Eléctrica HVDC Kimal - Lo Aguirre, que ingresó a evaluación el 31 de octubre de 2023.