Histórica empresa de equipamiento urbano evita la quiebra con respaldo a plan de reorganización

La junta de acreedores de Aguilar y Cía. aprobó el viernes pasado por unanimidad su acuerdo de reorganización concursal. La decisión evitó la liquidación de la firma, que opera marcas como Berliner, PlayWorld, Quali-Cité, Fábregas y Playtop, especialistas en equipamiento urbano.

Lo anterior, luego que el 24 de octubre de 2025 la empresa solicitara al 20º Juzgado Civil de Santiago acogerse a un proceso de reorganización concursal para no caer en quiebra.

Fundada en 1965, la compañía comenzó fabricando herramientas neumáticas. En 1980 ingresó al rubro de infraestructura para espacios públicos y evolucionó hacia el diseño y fabricación de mobiliario urbano y juegos infantiles.

Actualmente, Aguilar y Cía. lidera el mercado de equipamiento urbano en Chile. Posee distribuidores en Sudamérica y suma más de 5.000 proyectos en la región.

Según el acta de la junta de acreedores del pasado viernes, BancoEstado asumió un rol activo. Su apoderado, Clemente Torres, propuso que el interventor designado permanezca en el cargo por un plazo de 24 meses. Esta medida contó con el apoyo de la empresa deudora y fue aprobada por unanimidad por el resto de los acreedores.

En contraste, el resto de los bancos optó por marginarse de las decisiones, acogiéndose al derecho de abstención contemplado en la Ley 20.720. El Banco Itaú se abstuvo de votar en la categoría correspondiente a los acreedores garantizados con hipoteca.

Por su parte, el BCI y el Banco Internacional se restaron de aprobar o rechazar el acuerdo en las diversas clases de acreedores valistas.

Los pasivos de Aguilar y Compañía Limitada totalizan $8.332.504.684. La sociedad Inmobiliaria e Inversiones Aguilar y Compañía Ltda., entidad relacionada, concentra el 25,82% de este monto, con $2.151.120.577 en cuentas corrientes mercantiles.

Al excluir a personas relacionadas y empresas extranjeras, el certificado del auditor detalla a los tres acreedores financieros con mayor participación. BancoEstado encabeza la nómina con créditos por $1.678.035.566, cifra equivalente al 20,13% de la deuda.

Banco Itaú Chile registra acreencias por $878.025.500, lo que representa el 10,54% de los compromisos de la firma. X Capital SpA figura con $185.575.492, un 2,22% del pasivo.

En el ítem de cuentas por pagar, el documento consigna deudas por operaciones de factoring con Pluss Servicios Financieros por $159.451.122 (1,91%) y con Primus Capital por $85.720.086 (1,03%).

En su reorganización, Aguilar y Cía. contó con la asesoría legal de Luis Felipe Castañeda y Juan Cristóbal Pino, socios de Castañeda y Pino Abogados.

Productos

Los productos de la empresa deudora incorporan criterios de accesibilidad y tecnologías como “CopperPlay”, que utiliza aditivos de cobre en las superficies. Además, la firma colabora en proyectos sociales con entidades como Fundación Mi Parque.

Pero durante el periodo 2019-2025, fruto de diferentes factores externos e internos, la empresa enfrentó diferentes etapas y niveles de estrechez financiera, y problemas de liquidez. El contexto de la pandemia global de Covid19 fue un detonante relevante de esta problemática, dado el largo cierre de las actividades al aire libre y en espacios públicos, lo cual obligó a frenar fuertemente sus operaciones productivas, importación y comercialización.

“El sector privado en desarrollo de viviendas se vio fuertemente mermado a partir del año 2022, dada la crisis de acceso a créditos hipotecarios y esto detonó la disminución en proyectos activos en un 50% comparado con años previos a 2020″, consignó en su solicitud.

También explicó que “el contexto de deterioro económico general de nuestra economía y los constantes recortes de gastos fiscal que se ha producido desde el año 2024 a la fecha, también han afectado nuestra línea de venta de productos al sector público, por la vía de Licitaciones y Contratistas del Estado”.