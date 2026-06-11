Cerca de US$1.000 millones: colocaciones de empresas de financiamiento no bancario crecen a 2 dígitos en primer trimestre

Un crecimiento interanual de 16,93% registraron a marzo las colocaciones de las firmas de factoring agrupadas en Empresas de Servicios Financieros (EFA), gremio que reúne a 22 compañías de financiamiento no bancario en Chile.

Así, en el primer trimestre, el stock de sus colocaciones alcanzó los $922.940 millones, equivalentes a cerca de US$1.000 millones hoy.

El factoring sigue siendo el principal producto de la industria, con un stock bruto de $ 638.032 millones, equivalente al 69,13% del total de colocaciones, y registrando un crecimiento anual de 15,82%.

Según Enrique Tenorio, presidente de EFA, si bien el factoring continúa siendo el principal motor de la industria, el porcentaje restante se distribuye principalmente entre productos como leasing y capital de trabajo, “que también han mostrado una evolución positiva durante el período”.

“En términos de crecimiento, estos productos registraron tasas de crecimiento similares a las observadas en factoring, reflejando una demanda transversal por soluciones de financiamiento ágiles y flexibles por parte de las empresas”, señala.

En términos de actividad, durante el primer trimestre de 2026 la industria registró flujos de colocaciones por $1.300 millones, cifra que representa un aumento de 17,43% en relación con el mismo lapso del año anterior.

Para Tenorio, “se trata de uno de los niveles de actividad más altos registrados desde la recuperación económica posterior a la pandemia. De hecho, los flujos observados durante el primer trimestre de 2026 se ubican entre los mejores desempeños del sector en los últimos años, consolidando una tendencia de recuperación y fortalecimiento del financiamiento alternativo para empresas”.

“Este crecimiento responde principalmente a un efecto de rezago de operaciones y proyectos que se gestaron durante 2025 y que terminaron concretándose durante los primeros meses de 2026. Además, muchas empresas venían postergando decisiones de inversión y financiamiento a la espera de señales más claras del mercado”, agrega.

Crecimiento por sector

De acuerdo con el informe elaborado por Humphreys Advisors para EFA, los principales clientes de la industria continúan concentrándose en los sectores de construcción, comercio y transporte, que en conjunto representan el 46,46% de las operaciones a marzo de 2026.

Dentro de estos sectores, transporte mostró un crecimiento de 10,53% y comercio un aumento de 17,13% frente al año previo.

Por el lado de la construcción, Tenorio sostiene que “a diferencia de actividades como comercio o transporte, que han mostrado una recuperación más sostenida, la construcción continúa enfrentando desafíos asociados a menores niveles de inversión, una lenta reactivación inmobiliaria y condiciones de financiamiento que aún no permiten un repunte significativo de la actividad”.

“Si bien existen señales positivas en algunos segmentos, todavía no observamos una recuperación suficientemente robusta como para traducirse en crecimientos comparables a los registrados por otros sectores productivos”, agrega.

Para lo que queda de 2026, Tenorio señala que las perspectivas son positivas.

“Como industria proyectamos un crecimiento en torno al 14%, impulsado por una mayor demanda de financiamiento especializado y por el rol cada vez más relevante que cumplen instrumentos como el factoring, el leasing y el capital de trabajo en el ecosistema de las empresas de menor tamaño”, sostiene.

En esa línea, explica que “si bien persisten desafíos asociados al escenario económico y a la incertidumbre global, vemos fundamentos sólidos para que la industria continúe expandiéndose y consolidándose como una fuente clave de liquidez para miles de empresas a lo largo del país”.