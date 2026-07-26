Más de 300.000 evacuados en Francia y España por avance de los incendios forestales en Europa occidental

Las altas temperaturas y la sequedad del terreno alimentan una serie de incendios forestales en Europa occidental, con focos principales en el suroeste de Francia, cerca de Burdeos, y en el centro de España, cerca de Madrid. A la fecha, los siniestros entre ambos países han acumulado más de 300.000 evacuados.

Los fuegos han dejado además decenas de bomberos heridos, viviendas destruidas y turistas obligados a abandonar destinos del verano boreal. Las autoridades de los dos países advirtieron que la situación podría empeorar por una nueva ola de calor prevista para esta semana. “La situación sigue siendo muy desfavorable”, declaró el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, en redes sociales el domingo.

🔵 🇫🇷 #EXCLUSIF - @NunezLaurent : « 𝙇𝙚 𝙛𝙚𝙪 𝙨𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙖̀ 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙖𝙩𝙩𝙧𝙚 »



167 000 habitants évacués en Gironde, 31 000 déplacés dans les Landes. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est en première ligne : il nous explique pourquoi ces feux convectifs, qui… pic.twitter.com/IyWN0MQUdh — La Tribune Dimanche (@TribuneDimanche) July 25, 2026

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, describió el incendio de Ávila como el “más importante y agresivo de la historia de España” tras la reunión del Cecod, aunque señaló que su evolución era “más favorable que ayer”, según El País. El foco de Burgohondo, en esa provincia, ha quemado unas 50.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor desde que se tienen registros, según confirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que calificó la campaña de fuegos de “extraordinariamente complicada”.

En España se han calcinado 153.000 hectáreas en lo que va de año, seis veces la superficie del mismo periodo de 2025, y ha contabilizado 32 grandes incendios forestales, según los datos aportados por Aagesen y difundidos por El País. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicó el domingo que algunos incendios estaban bajo control, aunque la situación seguía siendo peligrosa, con más de 150.000 hectáreas quemadas. Los fuegos en las montañas al oeste de Madrid obligaron a unas 90.000 personas a evacuar o refugiarse. Solo en la Comunidad de Madrid, más de 55.000 vecinos permanecen evacuados, desalojados o confinados por el incendio de la Sierra Oeste, según El País. El rey Felipe VI agradeció la ayuda internacional de países como Portugal, Francia, Grecia y Turquía, y pidió reforzar el mecanismo de apoyo de la Unión Europea, según el mismo medio.

En la Comunidad de Madrid hemos habilitado 19 puntos de acogida a evacuados de 15 municipios azotados por el fuego, atendiendo a más de 2.400 personas.



Una gran red humana de voluntarios, profesionales, alcaldes y vecinos están luchando juntos por la vida y sus pueblos. pic.twitter.com/m1zrpNs69P — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 26, 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una línea de emergencia de un millón de euros para los ganaderos afectados y la renovación automática de las solicitudes de empleo de los habitantes de las zonas dañadas, según El País. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, situó la principal preocupación del operativo en el entorno del pantano de San Juan. El teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Alfonso Arribas, afirmó que todos los frentes del incendio que afecta a Madrid y Ávila están contenidos, aunque persisten varias cabezas activas.

Sureste de Francia

En Francia, los incendios de mayor magnitud se localizan cerca de la costa atlántica, en el suroeste. Decenas de focos han arrasado unas 100.000 hectáreas, según declaró el primer ministro Sébastien Lecornu, citado por The New York Times. El fuego de la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos, se inició el miércoles, y el de Landas, más al sur, el jueves.

Bomberos intentan extinguir el incendio desatado en Gironda, en el sur de Francia. Foto: Europa Press/Servicio de Bomberos y Rescate de Gironda. SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA

En Gironda fueron evacuadas unas 220.000 personas y se desplegaron cerca de 5.200 efectivos de emergencia frente a un incendio que había quemado unas 42.000 hectáreas, según Núñez. En Landas, unas 36.000 personas fueron evacuadas y alrededor de 1.000 efectivos combatían las llamas sobre 3.600 hectáreas.

En el departamento de Var, en el sureste, unas 3.000 personas fueron evacuadas y el fuego había arrasado unas 4.500 hectáreas, con más de 1.000 bomberos desplegados y carreteras cerradas por el riesgo de vientos fuertes.

El sábado, el prefecto de Gironda ordenó evacuar varios suburbios occidentales de Burdeos como medida de precaución, mientras miles de personas ya habían dejado la península de Cabo Ferret, un destino turístico, y cientos huyeron en barco. Lecornu anunció además la distribución de 2,5 millones de mascarillas para proteger del humo a residentes y personal de emergencia.

Ola de calor

Los incendios forman parte de una serie de fuegos que golpean a Europa este verano, alimentados por las olas de calor repetidas desde finales de mayo. El mes pasado fue el junio más caluroso registrado en Europa occidental, de acuerdo con el servicio de monitoreo de la Unión Europea, Copernicus. Las temperaturas extremas han resecado la vegetación y se han relacionado con miles de muertes adicionales, según el mismo medio. Los expertos coinciden en que el cambio climático provocado por el ser humano ha elevado las temperaturas y ha vuelto los incendios más destructivos.

Bomberos combatiendo los incendios. Foto: archivo

El balance de víctimas se agravó en las últimas semanas. Un incendio en la provincia de Almería, en el sureste de España, causó la muerte de 13 personas hace unas dos semanas, uno de los más mortíferos registrados en el país, y dos bomberos franceses murieron esta semana cerca de Burdeos. A mediados de julio se habían iniciado casi 11.000 incendios en Francia, que ya habían quemado más superficie que durante todo el verano anterior. Las autoridades de ambos países habilitaron refugios de emergencia, desplegaron aviones y helicópteros de extinción y enviaron refuerzos militares y de seguridad para apoyar a los bomberos, según The New York Times. España y Francia solicitaron además recursos adicionales a la Unión Europea para reforzar las tareas de extinción.