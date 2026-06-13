El enigma Udo Berger: así es la adaptación de una novela póstuma de Roberto Bolaño

Tras casi una década de arduo trabajo de escritura, financiamiento y creación, la lectura de la directora Alicia Scherson de El Tercer Reich por fin vio la luz. El pasado domingo, Guerra de verano –como se llama su adaptación cinematográfica de la novela de Roberto Bolaño publicada póstumamente en 2010– se proyectó por primera vez de manera pública en pantalla grande, en el marco de la edición 2026 del Festival de Tribeca (Nueva York).

A raíz de ese hito ya han surgido los primeros análisis en torno al esperado filme, el quinto largometraje de su carrera y su segunda adaptación de una obra de Bolaño después de El futuro (2013), la cinta basada en Una novelita lumpen. “Queda claro que domina a la perfección cómo convertir las palabras de él en algo memorable en la pantalla”, opinó Cineuropa. Por su parte, el portal Screen Anarchy lo llamó “un intrigante estudio psicológico, que es al mismo tiempo seductor y cautivador”.

Foto: Andrés Larraín Araneda

Ambos medios destacaron el registro en el que Scherson consigue inscribir a la película, la sugerente historia de Udo Berger (Dan Beirne), un joven estadounidense obsesionado con los juegos de mesa de guerra que visita un balneario de la costa chilena a inicios de 1989 y queda atrapado en un laberinto compuesto por la desaparición de un turista argentino, la atracción que le despierta la guapa dueña del hotel en el que aloja y la tensa partida que libra con un hombre de la zona que se convierte en su principal adversario.

“Lo que más me interesa al adaptar a Bolaño es encontrar esa atmósfera y ese tono que a mí me fascinan. Es entre siniestro y cómico, con una lucidez descarnada. Con toques de humor, pero siempre entrando y saliendo de lo siniestro; de una reflexión sobre las cosas más oscuras de la humanidad y sobre la violencia en distintas capas. Eso es algo que me encanta y no quiero que se pierda”, explica a Culto recién llegada desde Nueva York.

La directora de Play (2005) recuerda que leyó por primera vez El Tercer Reich en 2013, el año en que debutó El futuro y se conmemoró la primera década desde la muerte del escritor chileno. En esas páginas se encontró con una novela, desde su prisma, “imperfecta y delirante”. “Me di cuenta de que muchas de las tramas, de los temas y de los personajes se traspasan a otros libros. Quedó como una especie de masa madre, de ideas que después Bolaño usó en otros trabajos, como lo que implica ser nazi”, señala, advirtiendo que en su nuevo filme “la trama y los personajes están idénticos”.

El gesto más audaz de su versión reside en que trae la historia a nuestro país (originalmente se desarrolla en la Costa Brava) y la ambienta unos meses después del plebiscito en el que se impuso el No y antes de la elección presidencial que ganó Patricio Aylwin.

A su llegada, pese al sospechoso comportamiento de parte de los lugareños, Udo Berger y su novia, Ingrid (Lux Pascal), se encuentran con un paisaje que les resulta extrañamente agradable. “Es como Miami. Sólo que más sucio y con el agua fría”, le cuenta por teléfono Udo a su mejor amigo, Conrad (Benjamín Westfall).

“Modifiqué el lugar y las nacionalidades. Mantuve idéntica la época, pero cambia mucho al traspasarla a Chile. Una de las gracias de tomar un material antiguo es que puedes decir: este año es un personaje, y antes no lo era”, detalla sobre el tratamiento que le dio a la novela escrita en 1989 que se mantuvo inédita hasta 2010.

Ese ajuste, situar la trama en un momento en el que el país está saliendo de una dictadura de casi 17 años –y se avecina un nuevo mundo tras la inminente caída del Muro de Berlín–, no pasó desapercibido a ojos de la audiencia que la vio en las tres funciones realizadas durante los últimos días en Nueva York en el festival cofundado por Robert De Niro.

“Hubo una lectura política. Es algo que a lo mejor está más subterráneo en la película, pero ha aparecido bastante, yo creo que por el contexto que están viviendo en Estados Unidos, con la cercanía de la guerra y el gobierno autoritario. Las sensaciones del Chile de fines de dictadura, en que no sabías si estabas o no en democracia, les resonó”, plantea.

Foto: Andrés Larraín Araneda

Obsesiones y hallazgos

Como El Tercer Reich, Guerra de verano es sobre todo una inmersión en la mente de Udo Berger. Si bien en el largometraje se trata de un estadounidense de raíces alemanes que vuelve a Chile, no un alemán que veranea en Cataluña, el personaje sigue siendo un tipo absorto con la Segunda Guerra Mundial y los juegos de tablero que queda en el centro de una maraña difícil de desanudar. De ese modo, se conservan las preguntas en torno a la guerra como un juego y la perturbadora fascinación en torno al imaginario bélico.

Dueña de una filmografía en que abundan las protagonistas femeninas (Play, Turistas), la cineasta reconoce que en una fase del proyecto consideró aplicar cirugía mayor y narrar la historia desde otros puntos de vista.

“En algún momento pensé en que podría centrarme en las mujeres de esta película, en Elsa (Aline Küppenheim) o en Ingrid (Lux Pascal), pero eso me parecía una salida un poco fácil y a partir de ese momento me sumergí en tratar de resolver a este Udo. Yo creo que no lo logro, en el sentido de que no saco ninguna conclusión tan cerrada en torno a quién es este personaje. Es un personaje enigmático, como lo son los hombres. Representa un cierto tipo de mente masculina”, sostiene.

A Pascal ya la conocía gracias a que coincidieron en la serie Héroes invisibles. En cambio, para el rol de Berger tuvo que ir más lejos: eligió a Dan Beirne, un actor canadiense con experiencia en comedia y que tuvo un papel secundario en Priscilla (2023), de Sofia Coppola. Scherson cuenta que la productora Isabel Orellana llegó a él cuando se abrieron a buscar postulantes fuera de Estados Unidos, justo en medio de la huelga de actores y guionistas que paralizó a Hollywood en 2023.

“Fue un hallazgo. Es un actor de un nivel de precisión y un profesionalismo que yo desconocía. Él no sabía español y aprendió fonéticamente todo el guión y en paralelo aprendió un poquito español, pero logra manejarse en los dos idiomas y le achunta al tono. Tiene algo de un humor ridículo, pero a la vez le crees la obsesión y lo metido que está en el juego”, observa.

Su fichaje, así como el de los otros integrantes del elenco, contó con el visto bueno de Lautaro Bolaño, el hijo del escritor con Carolina López. La directora los conoció a ambos tras el estreno de El futuro, y él aparece acreditado como productor ejecutivo de la cinta. “Nos juntamos un par de veces a conversar y nos dio todo el apoyo. Leyó las diferentes versiones del guión y aprobó el casting”, indica.

Aunque todavía queda algo de tiempo para el lanzamiento en Chile –llegará a salas durante el segundo semestre de este año–, su primer apronte con los espectadores dejó contenta a la realizadora. El público en Tribeca juntó desde representantes de Picador, la editorial responsable de publicar la obra de Bolaño en Estados Unidos. hasta fanáticos de los juegos de mesa de guerra (o wargames). Algo de lo que el novelista probablemente estaría orgulloso, porque era un gran entusiasta de los juegos de tablero.

Eso sí, el irrefrenable ímpetu de Scherson por adaptar al autor de Estrella distante ya se terminó (“me declaro curada de la enfermedad Roberto Bolaño”, dice entre risas). No sólo atribuye su interés en realizar El futuro y Guerra de verano a una pasión que gobernó su vida durante una época específica, sino que se ocupa de descartar tajantemente cualquier intención de apuntar a las obras mayores del escritor.

Foto: Andrés Larraín Araneda

“Por alguna razón no se logra hacer ninguna otra película ni serie sobre Bolaño. Sigo como invicta, pero yo creo que es porque he elegido novelas que no son consideradas obras maestras. Son novelas más laterales y en realidad las he hecho porque son las que me parecen mejor material fílmico”.

Y enfatiza: “Para mí no tiene sentido hacer una película sobre Los detectives salvajes o 2666. Me parece una locura. Yo creo que hay libros que son tan buenos que no tienen para qué hacerse películas”.