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    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista)

    Alicia Scherson dirige y escribe Guerra de Verano, la película basada en la novela póstuma del reputado autor. El filme cuenta con el canadiense Dan Beirne en el papel de Udo Berger y con la actriz nacional en el rol de su pareja. La realizadora la ha descrito como “una aventura veraniega, exótica, algo siniestra y cargada de humor” que invita a “conversar sobre los hombres y la guerra –o las guerras– en el mundo contemporáneo”. Debutará en junio en Nueva York.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Roberto Bolaño al cine: todo lo que sabemos de la adaptación de El Tercer Reich (y con Lux Pascal como protagonista) Diego Zalduondo

    Alicia Scherson se vuelve a encontrar con Roberto Bolaño. A más de una década de El futuro (2013), la directora nacional alista el debut de Guerra de verano, su adaptación de El Tercer Reich, la novela escrita en 1989 por el autor nacional y publicada de manera póstuma en 2010.

    Tras atravesar un proceso creativo que comenzó en 2017, la película ya esta lista y tendrá su estreno mundial en la próxima edición del Festival de Tribeca (Nueva York), donde tiene programadas funciones para el próximo 7, 8 y 12 de junio.

    Foto: Araucaria Cine

    Aquí revisamos los principales puntos –y compartimos dos imágenes detrás de escenas– de una de las cintas chilenas más esperadas de este año.

    *Siniestra y cargada de humor

    La historia gira en torno a Udo e Ingrid, dos turistas estadounidenses que disfrutan de sus vacaciones en la costa chilena en 1989. Mientras ella se entrega a la fiesta y a nuevas relaciones, él se obsesiona con un juego de guerra de estrategia y con Elsa, la misteriosa dueña del hotel. La desaparición de un turista y la creciente paranoia de Udo convierten el balneario en un espacio inquietante, donde la frontera entre el juego y la realidad comienza a desmoronarse.

    De acuerdo con Alicia Scherson, “se encontrarán con una aventura veraniega, exótica, algo siniestra y cargada de humor, pero también con una invitación a conversar sobre los hombres y la guerra –o las guerras– en el mundo contemporáneo, desde un ángulo muy distinto al del documental o la ficción épica”.

    “Creo que logramos una obra que dialoga con la primera película de Alicia, Play (2005), en sus mecanismos narrativos más lúdicos, pero retoma la oscuridad de Bolaño y su visión sobre la violencia del mundo. Una combinación sin duda magnética”, señaló la productora Isabel Orellana.

    *El primer protagónico de Lux Pascal en Chile

    Tras liderar la cinta argentina Miss Carbón (2025) y tener una participación en la serie Belleza perfecta, la actriz asume un rol central en Guerra de verano.

    “Curiosamente mientras realizamos el proceso de casting chileno vimos que Lux Pascal estaba en Chile y llamamos de inmediato a su manager para verla en el rol de Ingrid –detalló la productora Isabel Orellana–. Fue una gran coincidencia, pues ella es estadounidense y chilena a la vez, entonces reunía algo muy único para el rol que otra actriz no podría haber conectado de la misma forma que ella lo hizo. Estamos muy felices de haber podido contar con su talento y el de otros grandes actores chilenos”.

    *Un canadiense como Udo Berger

    Dan Beirne, quien interpretó a uno de los amigos de Elvis Presley en Priscilla (2023), encarna al personaje principal del filme de Scherson. De acuerdo con la productora, “tuvo que aprender español para su rol” y “se luce como Udo Berger”.

    El elenco también incluye a los actores argentinos Agustín Pardella (La sociedad de la nieve) y Malena Sánchez (El encargado) y a los actores nacionales Aline Küppenheim, Gabriel Cañas, Camilo Arancibia y David Gaete. Este último encarna a El Quemado, un personaje de vital importancia en la novela de Bolaño.

    Foto: Nicolás Galli Diego Zalduondo

    *Regreso a Tribeca

    Play, el primer largometraje de Alicia Scherson, tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca. Su filme anterior a Guerra de verano, Vida de familia (2016), codirigido junto a Cristián Jiménez, le permitió regresar a Estados Unidos, pero se lanzó en el Festival de Sundance, en Utah.

    La directora aseguró estar “emocionada y curiosa de llevar mi quinta película al mismo festival. Todos hemos cambiado, el festival, yo y el mundo. Estudié mi MFA en Estados Unidos, en Chicago, a comienzos del 2000 y, además de tener grandes amigos, siento una gran conexión con los artistas, cineastas y con el público cinéfilo norteamericano”.

    Además, planteó: “Tengo muchísima curiosidad por ver la reacción de los distintos públicos, el latino y el anglosajón, en Tribeca; es muy distinto sentirse el turista o el local en esta historia, cada cual tendrá complicidades diversas. También hay otros subpúblicos, el literario-bolañiano o el de los jugadores de juegos de guerra. De alguna forma siempre hay varias películas en una según quien las mire y por eso estrenar es finalmente terminar de conocer la película que uno hizo”.

    Si bien ya tiene distribuidor (Market Chile), su fecha de estreno en salas locales aún no ha sido revelada.

    *Filmada en Uruguay y Chile

    El rodaje de la cinta se desarrolló en 2024 a lo largo de cuatro semanas en Piriápolis (Uruguay), Cartagena, San Antonio y Santiago. Parte del equipo lo conforman el director de fotografía Alejo Maglio (Los delincuentes) y el diseñador de producción Sebastián Muñoz, con quien Scherson ya había colaborado en Play y El futuro.

    Guerra de verano es producida por Araucaria Cine (Chile), Nadador Cine (Uruguay), LE TIRO (Argentina) y OvePossibile (Italia), en asociación con Estudio en Llamas (España), Punta Fina Studios (México) y 1976 productions (Canadá).

    Lee también:

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