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    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    De los avatares y el metaverso a una identidad más propia y ambiciosa: el cuarteto regresa a Chile con su nuevo disco LEMONADE en camino y su mayor gira internacional hasta ahora. Un camino que confirma su ambición global dentro de un género que ha logrado instalarse con fuerza.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    En una temporada cargada al sabor coreano, el cuarteto Aespa sumará un nuevo hito para la cartelera k-pop con su próximo show en Santiago. Un hito que es parte de una gira mundial, la cuarta de su carrera, que recorrerá Asia, América y Europa hasta principios de 2027.

    La gira arrancará en agosto próximo con dos noches en su natal Seúl en agosto, antes de trasladarse a Taipéi. Desde allí, el cuarteto tomará el avión para Latinoamérica donde se presentará en São Paulo, Santiago, San Miguel y Ciudad de México.

    Luego, recién vendrá una etapa norteamericana que abarcará Hamilton, Elmont, Washington D. C., Atlanta, Miami, Dallas, Los Ángeles, Oakland, Seattle y Vancouver. Todo terminará con un tramo europeo que comenzará en Manchester en enero de 2027 y finalizará en París el 2 de febrero.

    El grupo de k-pop, Aespa.

    La salida a la carretera, que tendrá un reencuentro con Chile -debutaron en 2023 en el Teatro Caupolicán- el próximo 6 de septiembre en el Movistar Arena, además coincide con el anuncio de la próxima salida de LEMONADE, su segundo disco de estudio.

    Este trabajo, a lanzarse el 29 de mayo, marca el regreso del cuarteto al formato larga duración tras Armageddon (2024), aunque en el camino han lanzado seis EP y otros tantos singles.

    Desde su debut en 2020 con el single Black Mamba, como parte de la escudería de SM Entertainment, Aespa trató de marcar ciertas diferencias. En principio presentaron un concepto vinculado al metaverso, donde cada una de las integrantes, Karina, Giselle, Winter y Ningning, tenía un avatar.

    Esa idea marcó sus pasos iniciales, aunque han tratado de diferenciarse con el tiempo. “Desde el principio, teníamos un concepto que era algo muy específico. Muy IA, muy cibernético, lo cual era genial, pero al mismo tiempo, no encajaba perfectamente al principio porque obviamente somos humanas -comentó Giselle a The Hollywood Reporter-, Pero con el tiempo, lanzamos más música, probamos nuevos conceptos y los fusionamos”.

    Aespa

    Consultadas por el mismo medio sobre como han visto su evolución artista, respondió Karina. “Tanto a nivel de equipo como a nivel personal, creo que con los álbumes recientes, realmente pude hablar más con nuestra compañía sobre música y el álbum que estamos creando. Además, como equipo, hablamos mucho entre nosotros, discutimos mucho sobre música y el color que realmente queremos mostrar al público. Constantemente intentamos encontrar, estudiar y ofrecer retroalimentación sobre lo que es mejor en este camino. Con estas conversaciones tan enriquecedoras, creemos que cuanto más hablamos y discutimos, más rápido crecemos”.

    Entre las canciones más exitosas de Aespa, se cuentan Supernova, Whiplash, Dirty Work (Feat. Flo Milli) y hasta han firmado colaboraciones con estrellas de la talla de Anderson.Paak (Keychain), evidenciando su interés de alcanzar nuevos mercados a nivel global. “Siempre tenemos grandes expectativas y anhelamos algo, pero no siempre se cumple -dijo Ningning en la mentada entrevista-. Así que, en lugar de centrarnos en eso, queremos ofrecer siempre lo mejor, esforzarnos al máximo y mantener esa energía positiva. Si lo hacemos, podremos lograr más de lo esperado e incluso obtener resultados inesperados en el futuro.”

    Respecto a las entradas para los shows en Chile, los titulares de MY MEMBERSHIP pueden registrarse para la venta anticipada en Weverse desde ahora hasta el miércoles 29 de abril a las 9am, para que se verifique su membresía. Para registrarte para las fechas de Latinoamérica, haz clic AQUÍ.

    La preventa exclusiva para los titulares de MY MEMBERSHIP estará disponible desde el miércoles 6 de mayo entre las 9am y 2pm.

    La preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes entel o pagando con tarjeta Santander comenzará el miércoles 6 de mayo a las 2pm y la venta general el viernes 8 de mayo a las 14.01hrs. Todas las ventas disponibles en Puntoticket.com

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