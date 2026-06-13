Dejan en la cárcel a tres imputados por asesinato del periodista Cristian Herrera en Colombia

Un juez de control de garantías de Cúcuta en Colombia ordenó la medida cautelar de aseguramiento en centro carcelario -o presión preventiva- a dos hombres y una mujer imputados por su presunta participación en el asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera, ocurrido la semana pasada en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad.

Según informó la Fiscalía General de Colombia, los detenidos fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes fueron formalizados por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también en calidad agravada.

Tras la audiencia, instancia en la que los tres imputados no aceptaron los cargos, decretaron la medida de aseguramiento en centro carcelario y avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación.

Herrera, de 48 años, había recibido amenazas vinculadas a su trabajo en la zona fronteriza con Venezuela y contaba con un esquema de protección que, según relató su viuda, no lo acompañaba el día del crimen porque sus escoltas se encontraban de descanso.

El periodista se desempeñaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y era reconocido por sus denuncias sobre corrupción y violencia en Norte de Santander. Antes, trabajó durante varios años en el diario La Opinión, uno de los principales medios impresos de la región.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público colombiano, Wilmer Portillo habría realizado seguimientos a la víctima en su vivienda y en otros lugares que frecuentaba.

Posteriormente, se habría reunido con Angélica Vesga, con quien presuntamente vigiló las inmediaciones del domicilio de Herrera para alertar sobre el momento en que debía concretarse el ataque.

Con esa información, según la Fiscalía, John Sebastián habría llegado hasta el lugar indicado a bordo de una motocicleta y ejecutado el crimen, para luego escapar del sitio.

El organismo persecutor aseguró que registros de cámaras de seguridad y otras evidencias permitieron reconstruir los movimientos de los tres imputados antes y después del homicidio.

Además, las diligencias de policía judicial apuntan a que el crimen estaría relacionado con el ejercicio profesional de Herrera, quien previamente había denunciado amenazas atribuidas al grupo delincuencial conocido como “La Familia de la P”.

El caso generó preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa en Colombia, país donde el asesinato de periodistas sigue siendo una de las principales alertas para el ejercicio del oficio por la presencia de grupos armados y estructuras criminales.