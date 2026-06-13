El exprimer ministro húngaro Viktor Orbán fue reelegido este sábado como presidente del partido Fidesz, en el primer congreso de la formación tras su histórica derrota en las elecciones legislativas de Hungría.

Orbán fue elegido para un nuevo período de un año al frente del partido, luego de presentarse como único candidato a la presidencia de la colectividad.

Según reportó RTVE, el líder ultranacionalista obtuvo 729 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, pese a que durante el congreso se escucharon algunas voces críticas.

En su intervención ante los delegados reunidos en Budapest, Orbán afirmó que “nunca” se rendirá y reconoció que Fidesz debe iniciar un proceso de recuperación y renovación en los próximos meses.

Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría ATTILA KISBENEDEK

“El responsable de los errores estratégicos soy yo y no otros”, sostuvo el exmandatario, quien admitió que su partido “no está aún preparado para ser un partido opositor exitoso”.

El congreso de Fidesz se realizó dos meses después de la derrota electoral sufrida por la colectividad ante el partido conservador Tisza, liderado por Péter Magyar, quien puso fin a 16 años de hegemonía política de Orbán.

Antes de los comicios, el grupo parlamentario de Fidesz contaba con 133 escaños de un total de 199. En el actual Parlamento húngaro, la formación quedó reducida a 52 diputados, frente a los 141 de Tisza.

Viktor Orbán es reelegido líder del partido Fidesz tras histórica derrota electoral en Hungría ATTILA KISBENEDEK

El retorno de Orbán al poder enfrenta además un nuevo obstáculo político, luego de que Tisza presentara un proyecto de ley para limitar a dos mandatos de cuatro años la permanencia de los primeros ministros en Hungría.

Según trascendió, la enmienda tendría carácter retroactivo, lo que dificultaría una eventual nueva candidatura del líder de Fidesz, quien ha ejercido cinco mandatos como primer ministro, cuatro de ellos consecutivos entre 2010 y 2026.

Orbán dirige Fidesz desde 1993, con excepción de un período entre 2000 y 2003. Durante el congreso, también volvió a marcar distancia con la Unión Europea, al señalar que la UE representa “el mayor peligro” para la soberanía de Hungría.