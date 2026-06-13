Informe de ONG advierte que el ICE usa el fútbol como “cebo” contra migrantes en EE.UU.

Un informe de la organización Human Rights Soccer Alliance advirtió que los eventos de fútbol en Estados Unidos se han convertido en un foco para operativos migratorios del ICE, en medio de la política antimigratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.

Según el documento, titulado Fear, Intimidation and the World Cup, al menos 17 personas vinculadas al fútbol —entre jugadores, entrenadores, padres de deportistas y aficionados— han sido detenidas o deportadas desde enero de 2025. Varias de esas detenciones ocurrieron mientras las personas asistían a eventos deportivos, viajaban a partidos o acompañaban la participación de sus hijos.

La organización sostiene que el fútbol se ha vuelto un objetivo sensible porque está profundamente vinculado a comunidades inmigrantes, especialmente latinoamericanas. En Estados Unidos, señala el informe, este deporte ha funcionado durante generaciones como un espacio de pertenencia, identidad cultural y encuentro comunitario.

Sin embargo, la ONG advierte que esa condición también lo ha transformado en un punto de exposición. Escuelas, parques, centros comunitarios, instalaciones deportivas, estadios y torneos juveniles habrían sido afectados por la intensificación de los operativos migratorios.

El informe documenta, entre otros casos, la deportación del jugador Emerson Colindres, detenido el día de su graduación de secundaria en Ohio y enviado a Honduras, país del que había salido junto a sus padres cuando tenía ocho años. También menciona el arresto de dos jugadores mientras entrenaban en un campo de fútbol en el Pier 40, en Nueva York.

Otro de los casos citados corresponde a un inmigrante deportado tras ser detenido en la entrada del estadio MetLife, adonde había acudido con sus hijos para ver la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Riesgo durante el Mundial

La Human Rights Soccer Alliance expresó especial preocupación por lo que pueda ocurrir durante el Mundial 2026, que tendrá a Estados Unidos como uno de sus países anfitriones. Según el informe, no existe una directriz oficial que impida al ICE realizar arrestos en estadios, zonas de fanáticos, centros de entrenamiento o áreas cercanas a los recintos mundialistas.

La organización también señala que las ciudades sede ya registran una fuerte actividad migratoria. Entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025, el ICE arrestó a 92.392 personas en zonas donde se disputarán partidos del torneo, según datos citados por la ONG.

Evan Whitfield, presidente de Human Rights Soccer Alliance y exjugador de la selección estadounidense, calificó la situación como una emergencia. “Las comunidades que construyeron el fútbol en Estados Unidos ahora se sienten inseguras en los mismos espacios donde deberían pertenecer”, sostuvo.

El informe pide a la FIFA asegurar garantías vinculantes para prohibir operativos migratorios en todas las sedes del Mundial y sus alrededores. También solicita que no se compartan datos de asistentes con autoridades migratorias y que clubes, ligas y organizaciones deportivas no cooperen con el ICE salvo que exista una orden judicial.

La ONG advierte que, sin esas medidas, el torneo podría exponer a residentes indocumentados, familias con estatus migratorio mixto, trabajadores, hinchas e incluso visitantes internacionales a detenciones, vigilancia, discriminación racial o intercambio de información con autoridades migratorias.

Durante una manifestación frente a la sede de la FIFA en Miami, organizaciones defensoras de migrantes llamaron incluso a evitar viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial. “Aficionados, jugadores, entrenadores, árbitros, si aún no han embarcado en su vuelo, incluso con una visa válida, no lo hagan. No vengan”, dijo el cineasta y activista Billy Corben.