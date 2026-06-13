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    Presidente Trump asegura que acuerdo con Irán se firmará este domingo y que “el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”

    El mandatario estadounidense aseveró que la relación con el país de Medio Oriente “es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden. Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que este domingo se firmará el acuerdo con Irán, señalando que “inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”.

    A través de su cuenta en la red social Truth, el mandatario estadounidense recordó el tratado que hizo uno de sus antecesores, Barack Obama, con el país de Medio Oriente, donde apuntó que fue “un camino fácil y sin contratiempos hacia un arma nuclear, que Irán habría tenido hace seis años y habría utilizado mucho antes”.

    En esa línea, puntualizó que el acuerdo actual es “exactamente lo contrario”. “¡Un muro que no está libre de armas nucleares! De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ni mediante compra, desarrollo ni ninguna otra forma de adquisición“, expresó.

    Asimismo, afirmó que el acuerdo se firmará este domingo, coincidiendo con lo informado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y desmintiendo a Irán, que había descartado el anuncio.

    El mandatario estadounidense aseveró que “inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”.

    “Nuestra relación con Irán es muy diferente y mejor que la que tuvieron las administraciones anteriores. A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les pagó, incluyendo 1.700 millones de dólares en efectivo, aquí no habrá intercambio de dinero”, detalló Trump.

    Añadiendo que “en el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y recuperaremos el polvo nuclear, enterrado en las profundidades de las imponentes montañas de granito sumergidas, gracias a nuestros magníficos bombarderos B-2 y sus brillantes pilotos, y lo desintegraremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos”.

    “Esperamos colaborar con Irán y con todo Oriente Medio durante muchos años. Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva, ¡que esperamos no tener que volver a utilizar jamás! ¡Gracias por su atención a este asunto!“, concluyó el presidente de Estados Unidos.

    Más sobre:Etsados UnidosIránEstrecho de OrmuzDonald Trump

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