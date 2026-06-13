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    Estados Unidos dice que “la muerte de Niño Guerrero envía un claro mensaje a América Latina”

    Washington y Caracas confirmaron que el líder del Tren de Aragua fue abatido en una operación militar estadounidense en Venezuela.

    Por 
    Felipe Rivera
    Estados Unidos dice que “la muerte de Niño Guerrero envía un claro mensaje a América Latina”

    Estados Unidos elevó el tono tras la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, máximo líder del Tren de Aragua. Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Guerra Pete Hegseth, afirmó que el operativo militar en Venezuela envía una advertencia directa a las organizaciones criminales de la región.

    La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para narcoterroristas en nuestro hemisferio”, sostuvo Weaver en una publicación en X. El funcionario agregó que el Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas continuarán cumpliendo la promesa del presidente Donald Trump.

    El mensaje fue difundido luego de que Washington y Caracas confirmaran que Guerrero fue abatido en una operación militar estadounidense en suelo venezolano, coordinada con autoridades de ese país. Según la información oficial, el procedimiento fue ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos.

    Weaver apuntó directamente contra la administración anterior y sostuvo que el Tren de Aragua fue “consecuencia de una débil Administración Biden”, a la que acusó de permitir que la organización ingresara “narcoterrorismo al corazón de América”.

    El Tren de Aragua, nacido en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. La banda se expandió durante los últimos años por distintos países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú y Chile, donde sus integrantes han sido vinculados a delitos como extorsión, secuestro, trata de personas, narcotráfico y explotación sexual.

    Desde Venezuela, las autoridades también confirmaron la muerte de Guerrero y señalaron que fue “neutralizado” en medio de enfrentamientos con integrantes de estructuras de delincuencia organizada.

    Los terroristas del cártel ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, afirmó Trump.

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