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    Pakistán insiste en que EEUU e Irán firmarán “digitalmente” este domingo a pesar del desmentido iraní

    Anteriormente, el gobierno de Irán rechazó que el acuerdo preliminar se concrete este domingo, sino que se cerrará “en los próximos días”.

    Por 
    Europa Press

    El Gobierno paquistaní, principal mediador entre Estados Unidos e Irán, informó este sábado de que Teherán y Washington firmarán “digitalmente” el acuerdo preliminar este domingo, a pesar de que Irán descartó esta posibilidad y sitúa la firma “en los próximos días”.

    “La ceremonia de firma electrónica está prevista para mañana”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado sobre la conversación mantenida este sábado entre el ministro de Exteriores paquistaní, Mohammad Ishaq Dar, y el ministro de Asuntos Exteriores saudí, Faisal bin Farhan.

    Ambos responsables expresaron su satisfacción porque las negociaciones entre Irán y Estados Unidos estén “en su fase final” y manifestaron su esperanza de que este “importante acontecimiento contribuya a una paz duradera y a la estabilidad de la región”.

    Bin Farhan, por su parte, puso en valor la “mediación coherente y sostenida” de Pakistán “a lo largo del proceso”, ha destacado Islamabad en el comunicado. “Ambas partes han tratado también la próxima reunión de ministros de Exteriores R-4 -Arabia Saudí, Egipto, Turquía y Pakistán-, que se celebrará en Egipto este mismo mes”, concluyó el texto.

    Anteriormente, fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien anunciaba que “probablemente” el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se “finalizará” en las próximas 24 horas.

    Sin embargo, el Gobierno iraní rechazó que el acuerdo preliminar vaya a firmarse este domingo, sino que se cerrará “en los próximos días”. “El Memorándum de Entendimiento de Islamabad (...) no se firmará mañana. Tendremos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

    Baqaei ha explicado que “no se puede descartar que ocurra en los próximos días”, pero “debemos ser cautos a la hora de hacer comentarios debido a las reservas de la otra parte sobre este proceso”.

    El portavoz iraní insistió en que el documento “se concentra en el fin de la guerra y por el momento se ha decidido no tratar la cuestión nuclear”.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

    El acuerdo preliminar que ambas partes negocian abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

    Más sobre:IránEstado UnidosEEUUPakistán

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