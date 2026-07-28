Lautaro Carmona (PC) respalda críticas de Camila Vallejo al gobierno por seguridad: “Hay una alteración de la realidad”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó esta tarde las palabras de la exministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien el lunes calificó como una “gran estafa” la promesa de seguridad realizada por el Presidente José Antonio Kast durante la campaña electoral.

Fue en una entrevista concedida al pódcast Animales Políticos, donde la militante comunista fustigó el manejo de la actual administración en una serie de materias, incluyendo la seguridad pública. “Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que (...) iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación“, sostuvo la exvocera de gobierno.

Palabras que fueron abordadas este martes desde el Ejecutivo en doble instancia. Primero, el Vicepresidente, Claudio Alvarado, afirmó que “los ciudadanos son los que hoy día sienten una acción mucho más efectiva en el territorio por parte del gobierno” y luego, el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la gestión de su cartera, al destacar que “la evidencia mata cualquier relato falso”.

Y en este marco, Lautaro Carmona hizo eco de los dichos de su correligionaria, al afirmar que desde el Ejecutivo “hay una alteración de la realidad”.

En declaraciones a 24H, el timonel comunista sostuvo esta tarde que “cuando en política uno habla de estafa, está diciendo que lo que prometió no lo está cumpliendo”.

“Un tema de alta sensibilidad como es la seguridad pública fue abusivamente usado y hoy día a la vista hay hechos -a propósito de datos que matan relato- concretos. El ministro que sale a afirmar aquello (Arrau) es el segundo ministro en la tarea de Seguridad Pública, después de la primera (Trinidad Steinert) que tuvo que salir”, recordó el presidente del PC.

Asimismo, recordó que tras asumir, fue el propio ministro Arrau quien anunció que el Ejecutivo operaría bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada en el gobierno de Gabriel Boric.

“Entonces ahí viene el dato, la estafa. ¿Por qué se puso en el centro de la campaña como que Chile no tenía política de seguridad?, porque (desde la entonces oposición decían que) el gobierno del Presidente Boric, al cual nosotros pertenecíamos, no era su tema, era su debilidad; había una cierta nostalgia de otra cosa y mil cosas y descalificaciones. Ahí, entonces, hay una alteración de la realidad”, sostuvo Carmona.

Agregó que él, de encontrarse en el caso del gobierno de Kast, “sería mucho más modesto, hablaría con sentido de llegada con la gente, y diría ‘nos equivocamos’”.