Gobierno descarta privatizar Codelco y apuesta por vender activos “prescindibles” de sus filiales

Fachada del edficio de Codelco en calle Huerfanos en el centro de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El gobierno descartó este martes avanzar en un proceso de privatización de Codelco, marcando distancia de la propuesta formulada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien horas antes planteó la conveniencia de vender parte de la propiedad de la cuprífera para incorporar capital privado y enfrentar su compleja situación financiera.

La postura del Ejecutivo fue expresada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien precisó que la administración no contempla modificar la propiedad de la empresa estatal y que, en cambio, evalúa desprenderse de activos considerados prescindibles que forman parte de sus filiales.

“Es una discusión que viene hace tiempo. Tenemos la opinión de vender algunos bienes que son prescindibles, que no estamos por privatizar”, sostuvo el secretario de Estado.

Mas explicó que, si bien la propuesta planteada por Squella abre un debate que considera legítimo, la prioridad del gobierno apunta a fortalecer la eficiencia operativa de la compañía sin alterar su carácter estatal.

“Se trata de un debate interesante. Nosotros hemos planteado que, más allá de analizar si es pertinente vender parte de la propiedad, se puede avanzar en la venta de algunos activos prescindibles que se encuentran dentro de sus filiales”, esbozó.

En esa línea, enfatizó que el principal desafío de la minera es mejorar su desempeño financiero y operativo.

“El foco debe ser la eficiencia, el buen uso de los recursos, y que Codelco sea una empresa competitiva, a la altura de las compañías privadas”, agregó.

La propuesta de Squella

Precisamente, durante la jornada, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, propuso -en entrevista con La Tercera- que, una vez aprobada la denominada megarreforma económica, el Ejecutivo evaluara privatizar parcialmente Codelco o alguna de sus divisiones, con el objetivo de obtener recursos para financiar el programa de gobierno y mejorar la gestión de la empresa mediante el ingreso de inversionistas privados.

El senador argumentó que la minera enfrenta una compleja situación financiera y que la incorporación de capital privado permitiría aumentar los incentivos para mejorar su rentabilidad, sin que el Estado necesariamente pierda el control de la compañía.

El debate surgió tras los recientes antecedentes entregados por el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, quien advirtió que la deuda de la empresa bordea los US$ 25.000 millones y sostuvo que la estatal requiere cambios estructurales para revertir el aumento de sus costos y recuperar competitividad.

No obstante, el propio Fontaine ha reiterado que Codelco continuará siendo una empresa cien por ciento estatal.

La posición expresada por Daniel Mas se suma a la del Presidente Kast y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes anteriormente también habían manifestado reparos a abrir una discusión inmediata sobre una eventual privatización de la principal empresa minera del país, privilegiando primero mejorar sus resultados financieros y operacionales antes de abordar cualquier cambio en su estructura de propiedad.