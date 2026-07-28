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    Política

    La cita de Kast con Keiko Fujimori en medio del nuevo mapa regional que se inclina a la derecha

    El Presidente desarrolló este martes su agenda oficial en Perú con reuniones bilaterales antes de la ceremonia de investidura de la nueva mandataria. La asunción de la líder de Fuerza Popular consolida un escenario en Sudamérica favorable a los gobiernos del sector. La próxima semana, el Mandatario viajará a Colombia para asistir al cambio de mando de Abelardo de la Espriella.

    Por 
    Rocío Latorre, desde Lima

    En menos de dos semanas, José Antonio Kast habrá participado en dos cambios de mando en Sudamérica. Este martes, el Presidente se reunió en Lima con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, en la antesala de su investidura, en una visita que para La Moneda no es menor considerando el rearme del puzzle regional y la mayoría de gobiernos de derecha.

    La próxima semana, de hecho, el Mandatario volverá a salir del país para asistir en Colombia a la asunción de Abelardo de la Espriella.

    Antes de la ceremonia de traspaso de mando, Kast sostuvo una reunión bilateral con Fujimori en el Palacio de Torre Tagle y, previamente, un encuentro con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo. Tras esas citas, el Mandatario visitó la Casa O’Higgins antes de dirigirse al Congreso peruano, donde participó en la investidura de la nueva presidenta y del almuerzo oficial ofrecido a los jefes de Estado invitados.

    Kast ya había visitado Perú en enero, cuando aún era presidente electo y José Jerí ocupaba la Presidencia del país vecino. Ese viaje ocurrió meses antes de la vacancia presidencial que terminó con la llegada transitoria de José María Balcázar al poder.

    La primera visita, sin embargo, estuvo lejos de tener buenos resultados. Como mandatario electo, uno de los principales planteamientos que Kast llevó a Lima fue la creación de un corredor humanitario que facilitara el retorno de migrantes irregulares -principalmente venezolanos- a sus países de origen.

    La propuesta, sin embargo, fue rápidamente descartada por el gobierno peruano. Días después del encuentro en Lima, Jerí sostuvo públicamente que esa alternativa había quedado fuera de evaluación tras conversar con Kast, argumentando que Perú no podía permitir el ingreso irregular de migrantes a su territorio.

    Ahora, en cambio, el Mandatario regresó para participar en la instalación de un gobierno con el que La Moneda espera mantener una estrecha coordinación en materias como seguridad, combate al crimen organizado, control migratorio -“(Hay que) ver cómo generamos ese corredor humanitario para personas que han sufrido con el tema de la migración”, dijo Kast consultado por la prensa local- y cooperación económica. Varios de esos temas fueron abordados en la cita con Fujimori, donde además pudo conversar escuetamente con otros mandatarios de la región.

    “En el momento que estuvimos con ella, tuve la posibilidad de conversar con el presidente de Ecuador y con el presidente de Bolivia, en unas reuniones también muy provechosas, así como con el vicepresidente de Colombia. Todo, en la línea de trabajar en conjunto en temas de seguridad, en temas de integración económica, en temas humanitarios (...) Todos los países nos hemos visto afectados por temas de migración forzada o por migración de alguna naturaleza y buscar el cómo restablecer relaciones entre los distintos países para colaborar en esa tragedia que viven muchas personas que han tenido que emigrar”, puntualizó Kast.

    Además, en su comitiva incorporó a figuras de la política chilena que fueron invitadas directamente por Fujimori como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes; y el exministro de Justicia, Hernán Larraín.

    La llegada de la líder de Fuerza Popular consolida el mapa político de la región. Al gobierno de Kast ahora se suma una administración ideológicamente afín en Perú y la próxima semana tendrá lugar en Colombia la investidura de Abelardo de la Espriella. Esa coincidencia -aseguran en el Ejecutivo- abre una oportunidad para fortalecer la coordinación política entre gobiernos que comparten la misma orientación ideológica.

    Kast ha buscado fortalecer esas relaciones desde antes de asumir la Presidencia. Incluso durante el período de transición inició una ronda de contactos con líderes afines y, ya instalado en La Moneda, su primera gira internacional tuvo como destino Argentina para reunirse con Javier Milei. Luego asistió en Costa Rica a la investidura de Laura Fernández y, más recientemente, realizó una visita de Estado a Paraguay, donde fue recibido por Santiago Peña.

    Esa estrategia, sin embargo, no ha impedido que el Mandatario mantenga una relación fluida con gobernantes de otros sectores políticos.

    En la misma gira a Paraguay realizó una visita oficial a Uruguay, donde fue recibido por el presidente frenteamplista, Yamandú Orsi. Asimismo, durante los últimos meses ha sostenido encuentros -en cumbres- con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya extendió una invitación formal para que Kast visite Brasil antes de que termine este año.

    Tras finalizar su agenda en Perú, el Mandatario emprendió el regreso a Chile, aunque el avión presidencial no aterrizó en Santiago.

    Kast llegó hasta Copiapó para trasladarse posteriormente a Vallenar y La Serena, donde retomó en terreno el monitoreo de la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó al Norte Chico durante la última semana, dando continuidad al despliegue que encabezó el Ejecutivo tras las intensas lluvias.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaPerúKastKeiko FujimoriDerecha

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