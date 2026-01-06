SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Kast inicia gira a Perú y aplaza definición de gabinete para el 20 de enero

    El presidente electo aterrizó este martes por la noche en Lima y concentrará sus actividades este miércoles, con reuniones con autoridades y empresarios peruanos.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En medio de la expectativa por la conformación de su gabinete, el presidente electo, José Antonio Kast, inició este martes un viaje oficial a Perú, el tercero al extranjero desde su triunfo electoral. El itinerario, que contempla reuniones con autoridades del país vecino y encuentros con el mundo empresarial, se desarrollará durante la jornada de este miércoles 7 de enero.

    Al cierre de esta edición, Kast ya había aterrizado en Lima y, según la agenda oficial, comenzará sus actividades a las 08.30 horas del miércoles con un desayuno con empresarios peruanos -convocado conjuntamente por la Cancillería de ese país y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex)- en el Hotel Country Club.

    Más tarde, al mediodía, sostendrá una reunión bilateral privada con el presidente del Perú, José Jerí, en el Palacio de Gobierno, instancia que luego se ampliará a ambos equipos. La jornada concluirá con un almuerzo bilateral, también en la sede gubernamental.

    El viaje se produce mientras en Chile se mantiene la atención puesta en el retraso para dar a conocer el gabinete que acompañará a Kast a partir del 11 de marzo. Si bien en semanas previas en el entorno del mandatario electo se había instalado la quincena de enero como el plazo para anunciar a los ministros, este martes la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, señaló que la definición se correrá hacia una fecha más cercana al 20 de enero.

    Más tarde, y antes de abordar el avión a Lima, el propio Kast confirmó el nuevo deadline. “Voy a tomarme unos días más (...). Lo más probable es que sea a la semana siguiente (del 15 de enero), tipo 20 o 21 de enero, porque queremos afinar muy bien los nombres, queremos seguir avanzando también con los futuros ministros en lo que serán sus equipos de trabajo. Eso va a requerir un tiempo más, pero no más de 5 o 6 días del plazo inicial que había planteado”, aseveró.

    Desde el comando explican que el ajuste responde a la necesidad de afinar los equilibrios políticos y técnicos del equipo, además de cerrar conversaciones con algunos nombres clave. En privado, sin embargo, reconocen que el proceso ha sido más complejo de lo previsto y que las definiciones se han cruzado con tensiones internas y con la intensa agenda de instalación del presidente electo.

    De todas formas, Kast ya tiene algunos nombres que sí o sí estarán en su gabinete y que incluso fueron ratificados por la misma Hurtado. “Ustedes han visto algunos nombres que ya han sido públicos, como Claudio Alvarado, Martín Arrau, Iván Poduje, que es cierto, han estado trabajando con mucha fuerza”, indicó.

    Kast viajó acompañado de los senadores electos Enrique Lee y Renzo Trisotti, además del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, quien se trasladó a Lima en un vuelo distinto. De su círculo más cercano lo acompañan su asesor, Cristián Valenzuela, el abogado Antonio Barchiesi y la periodista María Paz Fadel.

    En el equipo del mandatario electo destacan que la visita a Perú busca reforzar la relación bilateral y abordar temas de interés común, como seguridad fronteriza, migración y comercio, especialmente relevantes para las regiones del norte del país.

    Al igual que en su visita a Ecuador, donde Kast pudo reunirse con el presidente Daniel Noboa, ya adelantó que en su reunión con Jerí abordará la idea de un corredor humanitario a Venezuela.

    El presidente electo detalló que “en campaña planteamos distintas alternativas. Muchos decían que no era posible y se han ido despejando ciertas complicaciones. Una de ellas era que había una persona a cargo del gobierno (Nicolás Maduro) que no había respetado las normas democráticas, no había respetado una elección libre de la ciudadanía. Por distintas razones él sale de la Presidencia y hoy hay un proceso de transición. Esperamos que eso se resuelva bien, que se vuelva a recuperar la democracia plena en Venezuela”.

