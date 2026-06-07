Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

Las diputadas de la Bancada UDI Natalia Romero y Alejandra Valdebenito oficiaron al Ministerio de Obras Públicas para solicitar antecedentes sobre la posible ejecución de un túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes, con el objetivo de conectar el continente con Tierra del Fuego.

La iniciativa apunta a desarrollar una obra vial en el sector de Primera Angostura, entre Punta Delgada y Bahía Azul, donde actualmente el cruce se realiza mediante transbordadores.

Según plantearon las parlamentarias, por la zona cruzan diariamente cerca de 2.150 personas y 600 vehículos, en trayectos de aproximadamente 30 minutos, aunque el servicio depende de las condiciones climáticas, lo que puede generar demoras y dificultades para residentes, transportistas y turistas.

Romero, integrante de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara, junto a Valdebenito, representante de la Región de Aysén, pidieron al MOP y a la Dirección de Concesiones priorizar el análisis de la obra, que tendría una extensión aproximada de 3,7 kilómetros.

Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego

El proyecto volvió a ser mencionado en los últimos días luego de que el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, señalara que distintas evaluaciones técnicas habrían reducido considerablemente el costo estimado, desde US$1.500 millones a cerca de US$500 millones.

“Este tipo de proyectos responde a una necesidad largamente planteada desde las propias regiones, especialmente por quienes habitan en las zonas extremas de nuestro país, donde la conectividad continúa siendo un desafío pendiente por resolver”, señalaron las diputadas.

En esa línea, afirmaron que iniciativas como esta permitirían mejorar las condiciones de traslado en sectores que hoy dependen de factores climáticos, además de fortalecer la integración territorial.

A juicio de las legisladoras, la obra también podría generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, industrial y turístico para la zona austral.

“No sólo estamos hablando de una obra de ingeniería, sino que, de una oportunidad concreta para impulsar el desarrollo económico, industrial e, incluso, turístico de la zona austral”, sostuvieron.

Solicitud al MOP

En el oficio enviado al Ministerio de Obras Públicas, las diputadas solicitaron informar si existe la posibilidad de desarrollar estudios de prefactibilidad técnica y económica para el proyecto.

Además, pidieron aclarar si existen estudios previos sobre la iniciativa y cuáles serían sus eventuales vías de financiamiento.

Las parlamentarias también consultaron si se ha considerado utilizar el mecanismo de concesiones para ejecutar la obra, junto con informar si existen posibles concesionarios interesados en desarrollarla.

Asimismo, solicitaron antecedentes sobre las gestiones realizadas por la cartera para evaluar la idoneidad del proyecto, las capacidades técnicas requeridas y las últimas estimaciones de costos.

Diputadas UDI piden al MOP priorizar proyecto de túnel submarino entre el continente y Tierra del Fuego. En la imagen, Tierra del Fuego.

Desde la UDI plantearon que la iniciativa podría contribuir a reactivar el sistema de concesiones en el país.

“Chile necesita retomar con decisión este modelo, que lamentablemente fue dejado de lado por el gobierno anterior, pese a haber sido fundamental para el desarrollo de nuestra infraestructura durante las últimas décadas”, señalaron.

Finalmente, Romero y Valdebenito afirmaron que el proyecto podría cambiar la forma en que se conecta el extremo sur del país.

“Estamos frente a una obra que puede cambiar la forma en que se conecta el extremo sur del país, fortaleciendo la soberanía, mejorando la logística y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo”, indicaron.

“Si efectivamente las estimaciones han disminuido de forma considerable, o si existe el interés de algún privado por ejecutar este proyecto, lo ideal es generar las condiciones para que se pueda concretar”, agregaron.