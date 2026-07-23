Duro revés para el gobierno: Senado aplaza votación del informe de comisión mixta de megarreforma ante riesgo de rechazo

El gobierno sufrió este miércoles un revés legislativo, luego de que el Senado no alcanzara a votar el informe de la comisión mixta de la megarreforma debido al riesgo de que fuera rechazado en la Sala. Ante ese escenario, la UDI solicitó aplazar la votación, recurriendo al mecanismo de la “segunda discusión”, petición que finalmente prosperó.

El informe había sido aprobado poco antes por la Cámara de Diputados por 80 votos a favor, 48 en contra y dos abstenciones, pero el escenario cambió en el Senado, donde el oficialismo perdió apoyos clave para asegurar su ratificación.

Entre los factores que complicaron la votación estuvo el anuncio del senador Gustavo Sanhueza (UDI) de que rechazaría el informe; la ausencia de Enrique Van Rysselberghe (UDI), quien por razones personales debió viajar a su región; y a las dudas de los senadores Rojo Edwards (Ind -RN) y Matías Walker (Ind.). Con ello, el Ejecutivo quedó sin los votos necesarios para aprobar el texto, que requería de 26 votos favorables y la oposición estaba decidida a rechazar.

Frente a la postergación de la votación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, explicó a La Tercera que “ante la solicitud del comité de la UDI de aplazar la votación, cuestión que está permitida por reglamento, esta fue acogida. En consecuencia, la votación quedó programada para el martes 4 de agosto, al regreso de la semana regional".

Con todo, la decisión de la mesa de la Cámara Alta, no habría sido posible si el gobierno no retiraba la urgencia legislativa del proyecto, lo que posteriormente fue ratificado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien afirmó que “hay un problema y hay una dificultad, si se genera una situación imprevista, y una bancada quiere hacer uso del derecho reglamentario y eso pasa por una decisión del Ejecutivo, obviamente que se comparte esa decisión”.

Si bien La Moneda estaba preocupada al inicio de la sesión, las alarmas se generaron tras la intervención de Sanhueza, quien pidió tener “controles necesarios” para una “nueva administración de los municipios”.

“Tengamos los estándares que se necesitan para tener una adecuada administración, y, finalmente, que los recursos de ese municipio no dependan de una persona solamente en cómo lo administra, porque cuando ese alcalde se va, el perjuicio queda para toda la comunidad, y esa comunidad tiene que aguantar por años”, añadió.

“Recientemente, en la Región de Ñuble me informan que hay un municipio que seguramente va a haber que colocar un administrador provisional, producto de que cada año se va endeudando más. Por eso, es que no puedo concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa, si no se toma una solución de fondo, donde el ministro de Hacienda, en conjunto con las diferentes asociaciones de municipios, puedan buscar un camino para poder regular de manera adecuada esto”, dijo el senador UDI.

También hubo preocupación por la ausencia repentina de la senadora Vanessa Kaiser (libertaria), debido a que algunos diputados de su partido se descolgaron en la Cámara. Sin embargo, en el caso de ella, fue solo el susto, pues iba a aprobar y salió de la sala en dirección a su oficina, solo al percatarse de que ya no se iba votar este miércoles.

El informe de la comisión mixta resolvía el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. La fórmula establecía que la Tesorería General de la República transferiría a los municipios los recursos equivalentes a la menor recaudación generada por esa medida.

Tras el aplazamiento, el senador Matías Walker sostuvo: “Lo advertimos con mucha convicción: no puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco. Se posterga la votación de la mega reforma hasta que ello se garantice”.

El primero en exponer la problemática de La Moneda, fue el senador Juan Luis Castro (PS), jefe del comité Socialismo Democrático, quien lamentó que el gobierno haya embarcado al Congreso en despachar la megarreforma, cuando debiese estar “abocado a los efectos del temporal”.

“Y resulta que se precipita esta decisión de tocar este tema, hacer una comisión mixta a matacaballo. Y aquí, en el oficialismo, no se cuenta con los votos suficientes... Aquí ha habido ya un esfuerzo, nosotros hemos estado de principio a fin, hemos hecho nuestro planteamiento, pero la ciudadanía merece respeto. Más que pedir segunda discusión, lo que procede es votar, y que la ciudadanía sepa cuál es el epílogo en el Congreso de este proyecto de ley”, señaló Castro.

Inmediatamente después, Iván Flores (DC) reforzó el reclamo. “La mesa está esperando que lleguen más senadores del oficialismo porque no tienen los 26 votos para poder aprobar lo que quieren aprobar”, dijo.

“La pregunta que hago con transparencia y en mis términos: ¿hasta qué hora nos van a tener aquí esperando que algún senador regrese de Santiago para que puedan tener los 26 votos que se necesitan? ¿Hasta qué hora?“, reclamó a la mesa presidida por la senadora Paulina Núñez (RN), quien ante la petición del senador Javier Macaya (UDI) de pedir una segunda discusión, dio por terminada la sesión, ante la imposibilidad reglamentaria para votar el artículo pendiente de la megarreforma.