Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela

Trabajadores frente a una plataforma de perforación en un pozo petrolero operado por la estatal venezolana PDVSA en Morichal, el 28 de julio de 2011. Foto: Archivo

El 6 de enero pasado, tres días después de la captura de Nicolás Maduro, Donald Trump ya manifestaba sus intenciones sobre el futuro de las riquezas petroleras de Venezuela. “¡Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos!”, escribió entonces en su cuenta de Truth Social.

Trump agregó que sería el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, el encargado de ejecutar el plan de forma inmediata. Sin embargo, Wright no solo confirmó que Estados Unidos controlaría la venta de petróleo de Venezuela sino que aseguró que lo haría por tiempo “indefinido” y depositaría el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington.

En un artículo publicado en el sitio del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Roxanna Vigil, exasesora principal de política de sanciones en la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detalló que el secretario de Estado, Marco Rubio, testificó en enero ante el Congreso que 300 millones de dólares habían pasado por una cuenta a “corto plazo” en Qatar y habían sido desembolsados ​​a Venezuela, mientras que otros 200 millones de dólares “aún permanecían” en la cuenta.

I am pleased to announce that the Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. This Oil will be sold at its Market Price, and that money will be controlled by me, as… — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 7, 2026

Rubio indicó que la administración realizaría una auditoría retroactiva de los fondos que pasaron por la cuenta de Qatar. Al mes siguiente, el secretario de Energía, Chris Wright, declaró en una entrevista de prensa que los 500 millones de dólares se habían transferido íntegramente a Venezuela y que la administración utilizaría cuentas del Tesoro estadounidense en adelante.

“¿Dónde está todo el dinero?”, se preguntó Vigil. “Los pueblos estadounidense y venezolano desconocen cómo la administración Trump controla miles de millones de dólares de los ingresos petroleros venezolanos. Sin mecanismos de rendición de cuentas ni una hoja de ruta democrática clara, Estados Unidos corre el riesgo de consolidar un régimen sucesor corrupto”, advirtió.

Desde entonces, los ingresos petroleros se han multiplicado de forma notable. Según cálculos de Financial Times, la administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo venezolano este año, “pero no ha dado explicaciones sobre qué ha sucedido con ese dinero”.

Según el periódico británico, los ingresos petroleros representan alrededor de un 25% del PIB de Venezuela, y se esperaba que el levantamiento de las sanciones diera un impulso significativo a la economía, que ya se encontraba en crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado.

Pero seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas sostienen que las señales de recuperación en Venezuela son relativamente escasas, lo que podría indicar que Estados Unidos no ha enviado todos los ingresos de vuelta a Caracas.

The US has collected an estimated 13 billion dollars from Venezuelan oil exports since taking control of the country's oil sales in January, but it has provided little transparency about where the money has gone.



Although Washington initially said it would hold the funds in… pic.twitter.com/dLuIg7BP5V — Clash Report (@clashreport) July 22, 2026

Al respecto, el Financial Times destaca que Washington ha ofrecido “versiones contradictorias” sobre el destino del dinero, desde una orden ejecutiva que describe su función como de “custodia” hasta la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos estaba “ganando mucho dinero” con el petróleo venezolano.

Por ello, legisladores estadounidenses de ambos partidos están empezando a presionar a la administración Trump para que explique dónde ha ido a parar el dinero y qué medidas está tomando para evitar la corrupción en torno a su distribución.

“La invasión de Venezuela por parte de Trump ha girado en torno al petróleo, el poder y la corrupción desde el principio. La administración Trump controla ahora los miles de millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos sin transparencia ni salvaguardias”, declaró a Financial Times Joaquín Castro, un destacado miembro demócrata del Congreso, añadiendo que la Cámara no estaba siendo informada.

El periódico señala que gobierno venezolano creó una página web para rastrear los ingresos de las ventas de petróleo gestionadas por Estados Unidos, pero solo tiene una entrada: una transferencia de 300 millones de dólares en marzo.

En una audiencia celebrada el martes, María Elvira Salazar, diputada republicana de Florida, solicitó que se hicieran públicos los informes sobre los fondos debido a “la importancia de la transparencia sobre el destino del dinero”.

Benjamin Gedan, exalto funcionario de la Casa Blanca para América Latina durante la administración Obama, afirmó que los demócratas podrían investigar los fondos petroleros si obtienen el control de una o ambas cámaras del Congreso en noviembre.

“Este podría ser un objetivo muy lucrativo”, declaró. “Es de imaginar numerosas solicitudes de testimonio sobre la distribución de los ingresos petroleros venezolanos”, añadió.

In two stories published days apart, the Financial Times and the New Yorker revealed important details about Venezuela's financial arrangements with the United States. The FT reports that the US has collected $13 billion of Venezuela's oil revenues, while the New Yorker asserts… pic.twitter.com/nC5JwCHZv2 — Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) July 22, 2026

En junio, Trump afirmó que Estados Unidos había recuperado el costo de la operación militar en Venezuela “28 veces” gracias al petróleo y añadió que Estados Unidos también está “ganando mucho dinero”. “48 minutos para ganar esa guerra. Extrajimos millones de barriles de petróleo”, dijo el mandatario republicano.

Según el Financial Times, muchos economistas esperaban una fuerte recuperación económica en Venezuela este año, dado que hasta enero el país se vio obligado a vender petróleo con un descuento significativo en los mercados internacionales para eludir las sanciones estadounidenses. El gobierno ha promulgado una nueva ley de recursos para fomentar la inversión en petróleo y gas, y la producción ha aumentado este año.

Sin embargo, Francisco Rodríguez, economista venezolano del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, señaló que la tasa de crecimiento oficial del primer trimestre, del 2,5%, fue la más baja en casi cinco años.

“Es probable que Venezuela no haya crecido más rápidamente a pesar del aumento de los ingresos petroleros en el primer trimestre porque Estados Unidos no transfirió al gobierno venezolano la totalidad de dicho aumento”, explicó.

En la misma línea, José Guerra, economista venezolano y exdiputado de la oposición, afirmó que los ingresos petroleros deberían ser mucho mayores que en los últimos años. “¿Dónde está el dinero? No hay transparencia y el gobierno estadounidense no nos informa”.

A favor de Estados Unidos, el Times indica que Washington ha destinado 386 millones de dólares en ayuda para el socorro y ha enviado cientos de soldados a Venezuela para colaborar en las labores de reconstrucción tras los terremotos. En tanto, The New Yorker afirma que se han autorizado 6.000 millones de dólares en reembolsos al gobierno de Venezuela.

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, declaró este mes que también “se estaban destinando fondos provenientes de los ingresos petroleros a este esfuerzo de reconstrucción”, aunque no especificó la cantidad.

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, una consultora especializada en Venezuela, afirmó que se han observado importantes entradas de dólares en los últimos dos meses. Aunque esperaba una aceleración de la economía en el cuarto trimestre del año, indicó que el terremoto probablemente la retrase hasta mediados del próximo año.