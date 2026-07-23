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    Política

    Javier Macaya: “Hay un Presidente que ha logrado articular desde Demócratas hasta el Partido Nacional Libertario votando a favor proyectos relevantes”

    El senador UDI, presidente de la Comisión de Hacienda e integrante de la comisión mixta por la megarreforma, destacó la aprobación del grueso de esa iniciativa del Ejecutivo en el Parlamento. "Que un proyecto de esta magnitud haya sido aprobado por el Congreso en casi cuatro meses entre las dos cámaras, me parece que es un resultado bastante importante para el gobierno", dijo en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción'.

     
    19 MARZO 2025. El senador de la UDI Javier Macaya. Foto: Dadvi Missene. Dedvi Missene

    “Llevo 16 años en el Congreso y siento que este es de los temas más relevantes que me ha tocado aprobar”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI), en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas-, luego de que el Congreso visara prácticamente todo el proyecto de Reconstrucción Nacional -o megarreforma- del gobierno.

    Una de las normas, relativa a compensaciones para municipios por la exención en contribuciones a la primera vivienda, deberá ser resuelta en la comisión mixta, instancia que integra el senador.

    ¿Esa indicación que se rechazó en el tercer trámite podría despejarse en esta jornada?

    Esa es la idea (...). Es un tema bien acotado, básicamente aprobar los recursos para las compensaciones a los municipios y es un contrasentido que eso no se apruebe. Me parece que es importante que cerremos este tema hoy. No creo que sea de difícil despacho esto.

    ¿Tiene que ver con voluntad de los integrantes de la comisión o con que alguien a lo mejor quiera hacer un punto político?

    No veo mucho espacio. Yo doy el tema de alguna manera por cerrado. Más allá de lo que pase en el Tribunal Constitucional y los eventuales vetos, creo que por primera vez en muchos años la política fue capaz de resolver algo importante, algo grande. Llevo 16 años en el Congreso y siento que este es de los temas más relevantes que me ha tocado aprobar (...). Esta reforma es un primer punto de inflexión, el primer quiebre para salir adelante de esa receta que hemos heredado durante tantos años, que es el estancamiento.

    La oposición resolvió llevar algunos aspectos de la megarreforma al Tribunal Constitucional.

    Están en su derecho. Es parte de algo que es legítimo acudir al Tribunal Constitucional, lo que sí considero incoherente es haberlo tratado durante años (al TC) como un poder ilegítimo, tratado de eliminar, habiendo denunciado que era una cuarta Cámara, que usurpaba el Poder Legislativo y descubrir ahora que sirve cuando se pierde una votación. Eso es lo que me llama la atención, más allá de que no tengo ninguna duda de que no hay ninguna norma aprobada que sea inconstitucional.

    ¿No le preocupa que esto vaya dilatando más el proyecto?

    Que un proyecto de esta magnitud haya sido aprobado por el Congreso en casi cuatro meses entre las dos cámaras me parece que es un resultado bastante importante para el gobierno (...). Y con votaciones bien importantes, no es solamente uno o dos votos. Hay varias cuestiones que se discutieron que tuvieron aprobaciones bastante mayoritarias. Eso también es una señal muy relevante.

    Al gobierno le preocupa lo del olvido financiero, el impuesto sobre impuesto también. ¿Qué otra inquietud tiene usted para ver si hay veto de parte del Ejecutivo?

    Tú has mencionado los dos más relevantes, los que generan un impacto y que, desde el punto de vista de la primera impresión, podrían aparecer populares para la gente pero los efectos, desde la perspectiva de acceso al crédito, del aumento de las tasas de interés, generan un impacto importante (...). El proyecto yo lo doy por aprobado. Se ha sacado adelante la tarea más importante. El veto lo considero algo absolutamente excepcional, para corregir efectos técnicos no previstos y no implican una segunda negociación.

    ¿Qué le parece la declaración de Johannes Kaiser asegurando que los libertarios son los que están poniendo la música para el gobierno?

    No vi esa declaración. Yo he trabajado con el Partido Nacional Libertario, particularmente con la senadora Vanessa Kaiser, de muy buena manera, con votaciones que son bastante similares, con una capacidad de conversar, de flexibilizar posiciones (...). Más allá de declaraciones que tienen que ver con forma más que con fondo, ellos han votado favorablemente la mayoría de los proyectos.

    Libertarios ha presentado iniciativas como el indulto general a uniformados condenados en el estallido social y el proyecto ‘Escucha sus latidos’, que han complicado a La Moneda. ¿No enreda?

    Yo creo que no. En el segundo proyecto, ‘Escucha sus latidos’, tengo más diferencias, pero me parece que no son parte de la agenda central del gobierno en materia de crecimiento económico, seguridad y reconstrucción. El hecho de que hoy día el Presidente Kast tenga en la mesa sentados desde Ximena Ossandón hasta Johannes Kaiser votando favorablemente proyectos relevantes y centrales de la agenda del gobierno me parece que es el punto central y lo que yo rescato.

    ¿No es momento de proyectos ideológicos?

    Creo que no (...).

    Evelyn Matthei planteó que el que está poniendo la música realmente es el PDG. ¿Coincide?

    Esas son discusiones políticas, de hablarnos entre nosotros y la gente lo que quiere es que le hablemos a ellos. (...) Imagínate que mi prioridad de política y de acción pública comunicacional termine siendo si ponen la música el PDG o el Partido Libertario, me parece que es faltarles el respeto a las personas que lo están pasando mal en el norte, a la gente que no tiene pega. No voy a entrar en eso. Creo que sí hay un Presidente y un gobierno que ha logrado articular no una coalición, pero sí un equipo y en una mesa que está sentado desde el Partido Demócrata hasta el Partido Nacional Libertario votando a favor proyectos que son relevantes como el que acabamos de aprobar.

    ¿Cómo vio que la exministra Mara Sedini saliera a ventilar la interna de La Moneda?

    No quiero polemizar con una exministra. Respeto su experiencia, que al parecer fue bastante mala por lo que ella cuenta. (Está) en su derecho a contarla cómo y dónde ella quiera, pero nosotros estamos preocupados de que Chile salga adelante en este momento. Las familias del norte, las personas que lo están pasando mal no esperan una pelea entre exautoridades (...). Creo que nos tapa, nos pone una nube en un tema que es que primero tenemos que ser capaces de que Chile salga adelante de esta emergencia y también el momento en que estamos, que es de un resultado muy exitoso, probablemente el más relevante de la derecha después de muchos años.

    ¿Un mal timing?

    Por cierto que sí. Estamos en esta otra agenda.

    Más sobre:Desde la RedacciónJavier MayacaMegarreformaComisión MixtaJorge QuirozUDIGobierno

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