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    Gobierno informa que se habilitó conectividad de emergencia entre Vallenar, Freirina y Huasco y reporta avances en servicios básicos

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que todas las comunas de la provincia del Huasco y de la Región de Coquimbo ya cuentan con conexión mediante rutas habilitadas. Además, detalló el refuerzo del abastecimiento de agua potable y una disminución de los clientes sin suministro eléctrico.

    Por 
    Luis Cerda
    Largas filas de camiones en el ingreso al puente Maitencillo del Río Huasco de Vallenar durante la emergencia por el sistema frontal, el pasado martes 21 de julio. CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

    El gobierno informó este miércoles que quedaron habilitados mecanismos de conectividad de emergencia entre Vallenar, Freirina y Huasco, lo que permitió conectar todas las comunas de la provincia del Huasco y asegurar el abastecimiento hacia esas localidades, una de las zonas más afectadas por el sistema frontal que impactó al Norte Chico.

    Durante un balance realizado en la sede nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que este avance permitirá facilitar el traslado de insumos y la atención de las comunidades afectadas.

    “Hoy ya se han conectado todas las comunas que se encuentran en la provincia. Eso incluye también mecanismos de conectividad de emergencia para las comunas entre Vallenar, Freirina y Huasco, que se encuentran conectadas, lo que significa una muy buena noticia para poder asegurar el abastecimiento en dichos centros urbanos”, señaló.

    La autoridad precisó, sin embargo, que Vallenar y Huasco continúan con interrupciones en el suministro de agua potable. Para enfrentar esa situación, indicó que se instalaron 14 estanques en cada una de ambas ciudades, además de reforzar el flujo de abastecimiento para mantener su funcionamiento.

    Pavez agregó que durante esta jornada también quedaron conectadas todas las comunas de la Región de Coquimbo, especialmente Paihuano, Andacollo y Vicuña, que presentaban mayores dificultades de acceso tras el paso del sistema frontal.

    Respecto al suministro de agua potable, informó que Andacollo permanece sin servicio mientras continúan las evaluaciones de los daños en la infraestructura. En la conurbación La Serena-Coquimbo, en tanto, se reforzará el sistema de distribución alternativa con el objetivo de alcanzar 200 puntos de entrega y aumentar de 36 a 50 los camiones aljibe disponibles durante este jueves.

    En Ovalle, el subsecretario anunció que desde este jueves el 50% de la ciudad contará con agua no potable para fines sanitarios, luego de que la disminución del caudal del río Limarí permitiera avanzar en las reparaciones. Agregó que la expectativa es que al día siguiente la totalidad de la comuna disponga de ese suministro.

    En materia eléctrica, Pavez informó que en la Región de Valparaíso permanecen 9.549 clientes sin suministro, de los cuales cerca de 2.000 acumulan más de 72 horas sin servicio, cifra que representa una reducción respecto del balance entregado durante la mañana.

    En la Región de Coquimbo, en tanto, permanecen 21.450 clientes sin energía eléctrica, mientras que el número de usuarios afectados por cortes superiores a 72 horas disminuyó desde cerca de 13.500 a 7.174.

    Finalmente, el subsecretario afirmó que el gobierno continuará desplegado en terreno para avanzar en la recuperación de la conectividad, el restablecimiento de los servicios básicos y la atención de las personas afectadas por la emergencia.

    Más sobre:Sistema FronalMáximo PavezSenapredCoquimboVallenarFreirinaHuasco

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